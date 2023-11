Najvýkonnejší reaktor v Európe je odstavený v dôsledku poruchy

Helsinki 20. novembra (TASR) - Najvýkonnejší jadrový reaktor v Európe, a síce tretí reaktor fínskej atómovej elektrárne Olkiluoto, je od nedeľného večera odstavený v dôsledku poruchy. Oznámila to v pondelok fínska energetická spoločnosť TVO, ktorá zmienenú elektráreň prevádzkuje. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Výroba elektrickej energie v reaktore OL3 bola v nedeľu 19. novembra večer prerušená z dôvodu poruchy zistenej na tzv. turbínovom ostrove," uviedla spoločnosť TVO na platforme X, predtým známej ako Twitter. Dodala, že príčinu poruchy momentálne preveruje, pričom nie je zrejmé, kedy sa prevádzka reaktora obnoví.



Olkiluoto 3 je tzv. európsky tlakovodný reaktor (EPR) generácie III+, vyvinutý francúzskymi firmami, a má kapacitu 1600 megawattov. Jeho výstavba sa začala v roku 2005 a prvýkrát ho skúšobne spustili na plný výkon vlani v septembri, pričom do prevádzky bol uvedený v apríli tohto roka. Vyrába približne 14 percent z "fínskej elektriny".



Pôvodné plány počítali s jeho uvedením do prevádzky už pred vyše 12 rokmi. Podľa revidovaných plánov sa mala bežná produkcia elektriny plne spustiť už vlani v decembri, počas testovacej fázy bol však tento krok niekoľkokrát odložený.



Rovnako ako ďalšie projekty EPR vo Fínsku, Francúzsku či Británii poznačili výstavbu tohto reaktora okrem odkladov aj neočakávane vysoké finančné náklady. Moderný reaktor typu EPR začali vedci vyvíjať po černobyľskej jadrovej katastrofe z roku 1986 s cieľom zaistiť väčšiu bezpečnosť a produkčnú kapacitu.



Olkiluoto 3 je so svojou výrobnou kapacitu 1600 megawattov najvýkonnejším jadrovým reaktorom v Európe, zatiaľ čo ukrajinská Záporožská jadrová elektráreň je so svojimi dovedna šiestimi reaktormi zase najväčšou európskou elektrárňou.