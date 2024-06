Najvýkonnejší reaktor v Európe je odstavený pre poruchu turbín

Helsinki 3. júna (TASR) - Tretí reaktor fínskej atómovej elektrárne Olkiluoto je odstavený v dôsledku poruchy turbíny, ktorú už prešetrujú príslušné úrady. Oznámila to v pondelok fínska energetická spoločnosť TVO, ktorá zmienenú elektráreň prevádzkuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



TVO odhadla, že odstávka by mala trvať približne 24 hodín. Po tom, ako sa komplikáciu podarí odstrániť, bude možné začať so zvyšovaním výkonu tohto reaktora, pričom výkon 1499 MW by mal byť následne schopný dosiahnuť do približne 12 hodín.



Olkiluoto 3 je tzv. európsky tlakovodný reaktor (EPR) generácie III+ vyvinutý francúzskymi firmami, má kapacitu 1600 megawattov. Jeho výstavba sa začala v roku 2005 a prvýkrát ho skúšobne spustili na plný výkon predvlani v septembri. Do prevádzky bol potom uvedený v apríli 2023. Vyrába viac než desať percent elektriny vo Fínsku.



Olkiluoto 3 je so svojou výrobnou kapacitu 1600 megawattov najvýkonnejším jadrovým reaktorom v Európe, zatiaľ čo ukrajinská Záporožská jadrová elektráreň je so svojimi dovedna šiestimi reaktormi zase najväčšou európskou elektrárňou.