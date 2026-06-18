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Fínsko nakúpi pre stíhačky F35 americké kĺzavé bomby GBU53 SDB II
Muníciu vyrobí americká spoločnosť Raytheon, patriaca pod nadnárodný letecký a vojensko-priemyselný konglomerát RTX.
Autor TASR
Helsinki 18. júna (TASR) — Fínsko kúpi od Spojených štátov pre svoje viacúčelové stíhačky F-35 kĺzavé bomby GBU-53 SDB II. Oznámilo to vo štvrtok fínske ministerstvo obrany, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Podľa rezortu ide o významné posilnenie úderných schopností letectva, keďže bomba GBU-53 SDB II je schopná zasiahnuť pohyblivé ciele na vzdialenosť 72 kilometrov a stacionárne ciele do vzdialenosti 111 kilometrov aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach. Bomba sa navádza kombináciou radarového, infračerveného a laserového systému.
Táto akvizícia je súčasťou rozsiahlej modernizácie fínskeho letectva, ktoré si v rámci kontraktu v hodnote 9,4 miliardy dolárov objednalo 64 stíhačiek F-35 od spoločnosti Lockheed Martin. Malé rozmery bomby GBU-53 SDB II umožňujú niesť na jednom lietadle viac bômb súčasne, čím sa zvyšuje flexibilita pri plánovaní operácií.
Muníciu vyrobí americká spoločnosť Raytheon, patriaca pod nadnárodný letecký a vojensko-priemyselný konglomerát RTX. Balík zahŕňa aj náhradné diely, dokumentáciu, logistiku, výcvik, servis a ďalšie podporné služby.
Fínsky minister obrany Antti Häkkänen označil nákup za dôležitý krok pri posilňovaní obranyschopnosti krajiny „v náročných podmienkach“.
Podľa rezortu ide o významné posilnenie úderných schopností letectva, keďže bomba GBU-53 SDB II je schopná zasiahnuť pohyblivé ciele na vzdialenosť 72 kilometrov a stacionárne ciele do vzdialenosti 111 kilometrov aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach. Bomba sa navádza kombináciou radarového, infračerveného a laserového systému.
Táto akvizícia je súčasťou rozsiahlej modernizácie fínskeho letectva, ktoré si v rámci kontraktu v hodnote 9,4 miliardy dolárov objednalo 64 stíhačiek F-35 od spoločnosti Lockheed Martin. Malé rozmery bomby GBU-53 SDB II umožňujú niesť na jednom lietadle viac bômb súčasne, čím sa zvyšuje flexibilita pri plánovaní operácií.
Muníciu vyrobí americká spoločnosť Raytheon, patriaca pod nadnárodný letecký a vojensko-priemyselný konglomerát RTX. Balík zahŕňa aj náhradné diely, dokumentáciu, logistiku, výcvik, servis a ďalšie podporné služby.
Fínsky minister obrany Antti Häkkänen označil nákup za dôležitý krok pri posilňovaní obranyschopnosti krajiny „v náročných podmienkach“.