Fínsko navrhuje test občianskych vedomostí pre získanie občianstva
Prísnejšiu migračnú politiku zavádzajú viaceré európske krajiny. Susedné Švédsko navrhlo vo februári podobný test ako súčasť sprísnených pravidiel na získanie občianstva.
Autor TASR
Helsinki 16. apríla (TASR) - Fínska vláda vo štvrtok navrhla, aby bolo podmienkou na získanie občianstva absolvovanie testu zameraného na znalosti o fínskej spoločnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na základe navrhovaného testu, ktorý by žiadatelia urobili v jednom z dvoch hlavných úradných jazykov Fínska - fínčine alebo švédčine – by mali úrady „posúdiť znalosti žiadateľov o fungovaní fínskej spoločnosti a jej kľúčových princípoch“, uviedlo ministerstvo vnútra vo svojom vyhlásení.
Možnou alternatívou by bolo preukázanie „občianskych vedomostí“ absolvovaním maturitnej skúšky vo fínčine alebo švédčine alebo získaním vysokoškolského titulu.
Ministerka vnútra Mari Rantanenová povedala, že občianstvo sa „nezískava automaticky“. „Tieto reformy podporujú integráciu, zamestnanosť a rešpektovanie pravidiel fínskej spoločnosti,“ uviedla vo vyhlásení.
Od nástupu pravicovej vlády do úradu v roku 2023 Fínsko opakovane sprísňuje svoje imigračné zákony. Test z občianstva je súčasťou „záverečnej fázy širšej reformy zákona o občianstve“, ktorá sprísňuje podmienky na získanie fínskeho občianstva, uvádza sa vo vyhlásení.
Právne požiadavky týkajúce sa dĺžky pobytu žiadateľa, trestného registra a finančných zdrojov už boli sprísnené.
Ak parlament schváli najnovší návrh, test z občianskych vedomostí by v krajine zaviedli od budúceho roka. Obsahovať by mal otázky týkajúce sa kľúčovej legislatívy Fínska, základných a ľudských práv, rodovej rovnosti, histórie či kultúry.
Vláda tiež vo štvrtok navrhla, aby sa urýchlilo vykonávanie rozhodnutí o vyhostení a aby bolo možné vopred uložiť zákaz vstupu osobám, „ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo národnú bezpečnosť“.
Prísnejšiu migračnú politiku zavádzajú viaceré európske krajiny. Susedné Švédsko navrhlo vo februári podobný test ako súčasť sprísnených pravidiel na získanie občianstva.
