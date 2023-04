Fínsko nepožiadalo o rozmiestnenie jednotiek NATO na svojom území

Brusel 3. apríla (TASR) - Fínsko nepožiadalo členské krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO) o rozmiestnenie vojenských jednotiek na svojom území. V pondelok to uviedol šéf vojenského výboru NATO admirál Rob Bauer. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg predtým informoval, že Fínsko sa stane členom Severoatlantickej aliancie v utorok.



"To, či rozmiestnime vojská vo Fínsku, je otázka na Fínsko," vyhlásil Bauer a dodal, že NATO v súčasnosti takúto požiadavku neeviduje. Podotkol však, že sa tak môže stať v budúcnosti a následne sa tým Aliancia bude zaoberať.



Fínsko a Švédsko reagovali na ruskú inváziu na Ukrajinu a v máji 2022 spoločne požiadali o vstup do NATO. Podmienkou vstupu je, že ho musí odsúhlasiť všetkých 30 členských krajín.



Vstup Švédska je však stále v nedohľadne. Stále o tom nerozhodli Turecko ani Maďarsko, a to napriek tomu, že vyjadrujú podporu ďalšiemu rozširovaniu NATO.



Rusko v reakcii na vstup Fínska do NATO posilní svoju vojenskú prítomnosť na západe a severozápade krajiny, uviedol v pondelok námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško. Avizoval tiež, že ak budú na území Fínska rozmiestnené sily a prostriedky ostatných členov NATO, Rusko podnikne ďalšie kroky na zaistenie svojej bezpečnosti.



Bauer v reakcii na plánované kroky Moskvy uviedol, že NATO zatiaľ "nezaznamenalo žiaden konkrétny pohyb (ruských) jednotiek, lebo Rusko v súčasnosti potrebuje vojakov na Ukrajine". Moskva si podľa jeho slov "nemôže dovoliť rozmiestniť veľké množstvo vojakov na fínskych hraniciach, keďže zo strany NATO jej priamo nič nehrozí".



Šéf vojenského výboru NATO podotkol, že plány Aliancie na obranu svojho najnovšieho člena budú závisieť najmä od Fínska, pričom táto severská krajina "má dostatok schopných vojakov".



V prípade, že by Rusko podniklo nejaký útok, však Bauer prisľúbil pomoc členských štátov NATO "v súlade s plánom brániť Fínsko prostredníctvom strategických posíl". Dodal však, že fínska poloha a kvalitná armáda "uľahčujú obranu východného krídla NATO".