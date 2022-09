Fínsko nezmení rozhodnutia v kauzách o vydaní osôb do Turecka

Helsinki 9. septembra (TASR) — Fínske ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok oznámilo, že nezmení svoje stanovisko k šiestim už zamietnutým žiadostiam Turecka o vydanie osôb na trestné stíhanie. Ankara o ich prehodnotenie požiadala po dohode o prijatí Fínska do NATO, informovala agentúra AFP.



Fínsko a Švédsko oznámili zámer vzdať sa svojej dlhoročnej neutrality a vstúpiť do NATO po tom, ako Rusko vo februári napadlo Ukrajinu. Proti ich žiadostiam sa postavilo len Turecko, ktoré od Helsínk a Štokholmu výmenou za svoj súhlas s ich členstvom v aliancii požaduje ústupky.



V júni bola medzi týmito tromi krajinami uzavretá dohoda, ktorá zahŕňala ustanovenia o vydávaní osôb a výmene informácií, čím sa NATO otvorila cesta k oficiálnemu pozvaniu severských krajín za členov tohto obranného zoskupenia.



Ankara však trvá na tom, že by stále mohla zablokovať ich vstup do západnej aliancie, ktorý si vyžaduje ratifikáciu všetkými 30 členskými štátmi NATO. Toto svoje právo chce Turecko uplatniť, ak bude mať pocit, že Švédsko a Fínsko nesplnia svoje sľuby.



Žiadosti o prehodnotenie rozhodnutí Fínska prišli podľa fínskeho ministerstva od Ankary v auguste. Turecko predložilo aj ďalšiu novú žiadosť a iná sa rieši.



Hlavná odborníčka fínskeho ministerstva Sonja Varpasuová podľa AFP uviedla, že už prijaté rozhodnutia sú konečné a "Turecku bolo oznámené, že prípady nemožno znovu prehodnotiť".



Predstavitelia Fínska, Švédska a Turecka sa stretli v auguste — prvýkrát od madridskej dohody —, aby prediskutovali požiadavky, ktorými Ankara podmieňuje svoj súhlas s ich členstvom v Aliancii.



Poradca tureckého prezidenta pre zahraničnú politiku Ibrahim Kalin po schôdzke vyhlásil, že "Fínsko a Švédsko potvrdili svoj záväzok preukázať plnú solidaritu a spoluprácu s Tureckom v boji proti všetkým formám a prejavom terorizmu".



Začiatkom augusta Švédsko oznámilo prvé vydanie tureckého občana po uzavretí spomínanej dohody. Turecký minister spravodlivosti však neskôr uviedol, že toto vydanie zďaleka nespĺňa záväzky, ktoré na seba Štokholm vzal na základe dohody s Ankarou.