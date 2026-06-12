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Fínsko: Noví žiadatelia o občianstvo budú od roku 2027 skladať test
Žiadatelia o fínske občianstvo budú skúšku v digitálnom formáte skladať buď vo fínčine alebo vo švédčine, ktorá má štatút úradného jazyka už od 19. storočia.
Autor TASR
Helsinki 12. júna (TARS) - Fínsky parlament schválil zákon o zavedení testu na získanie občianstva s účinnosťou od začiatku roka 2027. Vláda premiéra Petteriho Orpa (NCP) už minulý rok začala pracovať na jeho znení a nedávno iniciovala aj ďalšie právne zmeny týkajúce sa imigrantov, žiadateľov o azyl a zrýchlených deportácií. TASR o tom píše podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE.
Fínsko nedávno sprísnilo pravidlá pre získanie občianstva a zaviedlo nové požiadavky týkajúce sa finančného stavu žiadateľa a jeho bezúhonnosti z hľadiska dodržiavania zákona.
Žiadatelia o fínske občianstvo budú skúšku v digitálnom formáte skladať buď vo fínčine alebo vo švédčine, ktorá má štatút úradného jazyka už od 19. storočia. Konkrétne podrobnosti o samotnom teste zatiaľ neboli oznámené, ale podľa informácií zverejnených počas jeho prípravy bude zahŕňať témy ako fínska história, spoločnosť, legislatíva, kultúra, základné ľudské práva a hodnoty, bezpečnosť, ako aj digitálne zručnosti.
Podľa fínskeho štatistického úradu získalo v roku 2025 občianstvo 14.168 ľudí, čo je je historické maximum, v roku 2024 to bolo približne o 2600 ľudí menej.
Ich priemerný vek bol 29 rokov a približne 4200 bolo mladších ako 18 rokov. Z hľadiska pohlavia to bolo 7511 žien a 6657 mužov, viac ako 1900 pochádzalo z Iraku, takmer 1500 z Ruska a takmer 1300 zo Sýrie.
Fínsko nedávno sprísnilo pravidlá pre získanie občianstva a zaviedlo nové požiadavky týkajúce sa finančného stavu žiadateľa a jeho bezúhonnosti z hľadiska dodržiavania zákona.
Žiadatelia o fínske občianstvo budú skúšku v digitálnom formáte skladať buď vo fínčine alebo vo švédčine, ktorá má štatút úradného jazyka už od 19. storočia. Konkrétne podrobnosti o samotnom teste zatiaľ neboli oznámené, ale podľa informácií zverejnených počas jeho prípravy bude zahŕňať témy ako fínska história, spoločnosť, legislatíva, kultúra, základné ľudské práva a hodnoty, bezpečnosť, ako aj digitálne zručnosti.
Podľa fínskeho štatistického úradu získalo v roku 2025 občianstvo 14.168 ľudí, čo je je historické maximum, v roku 2024 to bolo približne o 2600 ľudí menej.
Ich priemerný vek bol 29 rokov a približne 4200 bolo mladších ako 18 rokov. Z hľadiska pohlavia to bolo 7511 žien a 6657 mužov, viac ako 1900 pochádzalo z Iraku, takmer 1500 z Ruska a takmer 1300 zo Sýrie.