Fínsko obmedzilo pohyb obyvateľstva v regióne hlavného mesta

Helsinki 26. marca (TASR) – Fínska vláda sa včera rozhodla, že vyhlási trojtýždňovú blokádu regiónu Uusimaa, ktorý je epicentrom koronavírusovej epidémie v tejto severskej krajine. Opatrenie má zabrániť cestovaniu obyvateľstva, ktoré by tak mohlo vírus rozniesť do iných častí Fínska.V predmetnom regióne sa nachádza hlavné mesto Helsinki.Rozhodnutie prišlo po tom, ako tamojšie zdravotnícke úrady aktualizovali prognózy týkajúce sa šírenia choroby COVID-19, ktorú nový druh koronavírusu spôsobuje, a to s horšími vyhliadkami. Podľa nich bude v nasledovných mesiacoch vo Fínsku hospitalizovaných 11 000 až 15 000 osôb, z ktorých si 3600-5000 bude vyžadovať intenzívnu starostlivosť.Fínske úrady v súvislosti s pandémiou COVID-19 dosiaľ zaznamenali tri úmrtia, a to najmä v oblasti Helsiniek, informuje tlačová agentúra Reuters. Fínsko minulý týždeň obmedzilo dopravu cez svoje hranice, zakázalo verejné zhromažďovanie viac než desiatich ľudí, zatvorilo školy pre väčšinu žiakov a vyzvalo obyvateľov, aby v čo najväčšej miere zotrvávali doma.Vo Fínsku sa doteraz potvrdilo približne 700 prípadov nakazenia novým koronavírusom. Pozitívne testovaný bol aj bývalý fínsky prezident a nositeľ Nobelovej ceny mieru Martti Ahtisaari. Vo Fínsku zatiaľ testujú len pacientov z najviac ohrozených skupín. Zdravotníci preto odhadujú, že skutočný počet nakazených môže byť vyšší, než je potvrdené číslo. Počet zaregistrovaných prípadov nákazy novým druhom koronavírusu od vypuknutia pandémie presiahol vo svete bilanciu 450 000. Najmenej 450 876 prípadov infekcie koronavírusom SARS-CoV-2 vrátane 20 647 úmrtí hlásili úrady zo 182 krajín a teritórií. Už vyše tri miliardy ľudí v takmer 70 krajinách a teritóriách celého sveta požiadali svoje vlády, aby mohli zostať doma.