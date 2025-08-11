< sekcia Zahraničie
Fínsko obvinilo posádku Eagle S z poškodenia podmorských káblov
Úrady trojici mužov pripisujú zodpovednosť za poškodenie podmorských káblov pomocou kotvy lode.
Autor TASR
Helsinki 11. augusta (TASR) - Fínske úrady v pondelok obvinili zo sabotáže troch členov posádky plavidla Eagle S za preťatie piatich káblov v Baltskom mori v decembri minulého roka. Loď podľa EÚ patrí k takzvanej ruskej tieňovej flotile tankerov, ktoré Moskva používa na obchádzanie sankcií uvalených za jej agresiu voči Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Obvinenia zo závažného trestného činu poškodzovania majetku a závažného narušenia komunikácie boli vznesené voči kapitánovi a prvému a druhému dôstojníkovi tankera Eagle S, ktorý je registrovaný na Cookových ostrovoch, uviedla vo vyhlásení kancelária fínskeho zástupcu generálneho prokurátora.
Úrady trojici mužov pripisujú zodpovednosť za poškodenie podmorských káblov pomocou kotvy lode, v dôsledku čoho vznikla majiteľom káblov celková škoda vo výške najmenej 60 miliónov dolárov len v podobe nákladov na opravy.
Obvinení muži podľa prokurátorov popierajú spáchanie trestných činov a domnievajú sa, že Fínsko nemá v tomto prípade jurisdikciu, pretože káble boli poškodené mimo jeho teritoriálnych vôd.
Bezpečnostní analytici podľa AFP tvrdia, že Rusko využíva tieňovú flotilu stoviek starých tankerov s neprehľadným vlastníctvom na obchádzanie západných sankcií.
Za posledný rok bolo v Baltskom mori poškodených viacero podmorských telekomunikačných káblov. Odborníci aj politici tvrdia, že by tieto incidenty mohli byť súčasťou hybridnej vojny vedenej Moskvou.
Severoatlantická aliancia pre tieto incidenty posilnila svoju prítomnosť v Baltskom mori, kam vyslala lode, hliadkovacie lietadlá a námorné drony, aby pomohla s ochranou kritickej infraštruktúry.
Obvinenia zo závažného trestného činu poškodzovania majetku a závažného narušenia komunikácie boli vznesené voči kapitánovi a prvému a druhému dôstojníkovi tankera Eagle S, ktorý je registrovaný na Cookových ostrovoch, uviedla vo vyhlásení kancelária fínskeho zástupcu generálneho prokurátora.
Úrady trojici mužov pripisujú zodpovednosť za poškodenie podmorských káblov pomocou kotvy lode, v dôsledku čoho vznikla majiteľom káblov celková škoda vo výške najmenej 60 miliónov dolárov len v podobe nákladov na opravy.
Obvinení muži podľa prokurátorov popierajú spáchanie trestných činov a domnievajú sa, že Fínsko nemá v tomto prípade jurisdikciu, pretože káble boli poškodené mimo jeho teritoriálnych vôd.
Bezpečnostní analytici podľa AFP tvrdia, že Rusko využíva tieňovú flotilu stoviek starých tankerov s neprehľadným vlastníctvom na obchádzanie západných sankcií.
Za posledný rok bolo v Baltskom mori poškodených viacero podmorských telekomunikačných káblov. Odborníci aj politici tvrdia, že by tieto incidenty mohli byť súčasťou hybridnej vojny vedenej Moskvou.
Severoatlantická aliancia pre tieto incidenty posilnila svoju prítomnosť v Baltskom mori, kam vyslala lode, hliadkovacie lietadlá a námorné drony, aby pomohla s ochranou kritickej infraštruktúry.