Fínsko od polnoci zakáže vstup ruským turistom

Helsinki 29. septembra (TASR) - Fínsko od polnoci zo štvrtka na piatok zakáže vstup väčšine ruských občanov, ktorí prichádzajú na fínske územie so schengenskými turistickými vízami. Toto opatrenie by malo výrazne obmedziť osobnú dopravu na fínsko-ruských hraniciach, informujú agentúry AP a AFP.



Helsinki k tomuto kroku pristúpili po tom, ako po vyhlásení mobilizácie v Rusku výrazne stúpol počet Rusov vstupujúcich do Fínska.



"Toto rozhodnutie má v princípe úplne zamedziť ruskému turizmu do Fínska a s ním súvisiacemu tranzitu cez územie Fínska," povedal na tlačovej konferencii v Helsinkách minister zahraničných vecí Pekka Haavisto.



Zdôraznil, že k zavedeniu reštrikcií výrazne prispelo minulotýždňové oznámenie šéfa Kremľa Vladimira Putina o čiastočnej mobilizácii záložníkov do vojny na Ukrajine, pred ktorou sa snažia utiecť do zahraničia státisíce Rusov.



Fínska vláda už minulý týždeň avizovala, že v najbližších dňoch zakáže vstup tým ruským občanom, ktorí majú turistické víza povoľujúce vstup do Fínska a do ďalších krajín schengenského priestoru.



Zdôvodnila to tým, že súčasný nápor Rusov utekajúcich pred mobilizáciou ohrozuje "medzinárodné vzťahy Fínska", pričom neuviedla podrobnejšie vysvetlenie. Od vyhlásenia mobilizácie pricestovali do Fínska už desaťtisíce ruských občanov.



Fínsko už od začiatku septembra – v reakcii na pokračujúcu vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine – znížilo počet udeľovaných víz pre ruských občanov na desatinu z bežného množstva.