Fínsko od septembra zníži počet turistických víz vydávaných Rusom

Helsinki 16. augusta (TASR) - Fínsko od 1. septembra zníži počet turistických víz vydávaných ruským občanom na desať percent ich súčasného počtu, oznámil v utorok fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto. Fínsko je v súčasnosti jedinou krajinou EÚ, ktorá ešte nezaviedla obmedzenia pre vydávanie turistických víz pre ruských občanov, píše AFP.



"Vydávanie turistických víz nebude úplne zastavené, no ich počet bude výrazne nižší," uviedol Haavisto pre novinárov.



Vídavanie víz pre turistov zo susedného Ruska bude obmedzené prostredníctvom skrátenia otváracích hodín pre predkladanie žiadostí o nich, keďže predkladanie takýchto žiadostí nie je možné obmedziť na základe štátnej príslušnosti žiadateľa.



"To znamená, že iné typy víz - víza určené pre návštevu príbuzných, prácu či štúdium - budú vybavované prednostne," vysvetlil Haavisto. Zároveň dodal, že Fínsko v súčasnosti spracuje približne 1000 ruských žiadostí o vízum denne.



Fínsko okrem toho plánuje zaviesť aj nový typ humanitárneho víza, ktoré má podľa Haavista uľahčiť tento proces napríklad pre novinárov alebo pracovníkov mimovládnych organizácií.



Šéf fínskej diplomacie okrem toho oznámil, že Fínsko súhlasí so zrušením dohody o zjednodušenom vydávaní víz s Ruskom. Fínsko pritom plánuje túto záležitosť predložiť na nachádzajúcom summite ministrov zahraničných vecí EÚ, ktorý sa uskutoční 30. augusta v Česku.



Odvtedy, čo Rusko v polovici júla zrušilo cestovné obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, stúpa počet ruských turistov smerujúcich do Fínska. V júli bolo zaevidovaných 230.000 prekročení fínskych hraníc z Ruska, čo je viac ako v júni, keď ich evidovali 125.000. Tento počet je však stále nižší než pred pandémiou koronavírusu.