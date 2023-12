Fínsko od štvrtka otvorí dva hraničné priechody s Ruskom

Helsinki 12. decembra (TASR) — Fínsko v noci na štvrtok znovu otvorí dva hraničné priechody do Ruska. V utorok to podľa agentúry AFP uviedol fínsky premiér Petteri Orpo.



Toto rozhodnutie sa týka priechodov Vaalimaa a Niirala na juhovýchode Fínska na hranici s ruskou Leningradskou oblasťou.



Orpo po zasadnutí vlády objasnil, že obmedzenia na hraniciach boli zmiernené, aby bolo možné posúdiť, či "nastala zmena k lepšiemu".



Do Fínska, ktoré má s Ruskom spoločnú hranicu dlhú 1340 kilometrov, odtiaľ prišlo od augusta takmer 1000 migrantov bez víz.



Pre prudký nárast počtu migrantov, ktorí na pohraničných kontrolných stanovištiach žiadali o azyl, Fínsko uzavrelo svoju hranicu s Ruskom. Najprv bolo uzavretých len niekoľko hraničných priechodov, ale od 30. novembra ich prestalo fungovať všetkých deväť.



Fínski politici opakovane deklarovali, že za nárastom počtu migrantov môžu byť ruské úrady.



Ruskí a fínski novinári, ktorí na internete monitorovali diskusné skupiny migrantov, však nenašli stopy po nejakej koordinovanej činnosti zo strany ruských úradov.



Aj hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová nedávno poprela, že by Rusko konalo úmyselne.



Podľa vyjadrenia fínskeho premiéra zo stredy je možné, že ak bude kríza so žiadateľmi o azyl na fínskych hraniciach pokračovať, priechody medzi Fínskom a Ruskom budú zatvorené opäť.