Fínsko otvára svoje hranice pre ďalších Európanov

Helsinki 24. júna (TASR) - Fínsko od 13. júla uvoľní svoje cestovné obmedzenia pre občanov niekoľkých európskych krajín. V utorok to oznámila vláda v Helsinkách s tým, že tento krok bude závisieť od epidemiologickej situácii v danej krajine. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Minister zahraničných vecí Pekka Haavisto uviedol, že Fínsko sa otvára iba tým krajinám, v ktorých počet infikovaných za uplynulé dva týždne neprekročil osem na 100.000 obyvateľov.



Krajinu by tak mohli opäť navštíviť turisti z Rakúska, Nemecka, Grécka, Talianska, Slovenska, Slovinska, Švajčiarska, Maďarska, Lichtenštajnska, Chorvátska, Cypru a Írska.



Návštevníci z týchto krajín nebudú musieť absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu.



Výnimkou z uvoľnenia režimu na hraniciach je susedné Švédsko, ako aj ďalšie štáty vrátane Belgicka, Británie, Francúzska, Holandska, Poľska, Portugalska a Španielska.



Fínsko v júni otvorilo svoje hranice cestujúcim zo šiestich krajín vrátane Dánska, Islandu a Nórska.



Fínsko do utorka zaznamenalo približne 7155 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 327 úmrtí súvisiacich s nákazou.