Fínsko oznámilo, že vyhostí deväť ruských diplomatov

Helsinki 6. júna (TASR) - Fínsko vyhostí deväť ruských diplomatov z veľvyslanectva v Helsinkách, ktorých podozrieva z práce pre ruské tajné služby. Oznámila to v utorok kancelária fínskeho prezidenta Sauliho Niinista, informuje TASR citujúc zo správy agentúry Reuters.



"Ich konanie je v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch," uviedla kancelária s tým, že o vyhostení diplomatov upovedomí ruského veľvyslanca.



Rozhodnutie bolo prijaté na stretnutí prezidenta Niinista s ministerským výborom pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku tejto severskej krajiny.



Fínsko má s Ruskom 1340-kilometrovú pozemnú hranicu. Po ruskej invázii na Ukrajinu vlani vo februári sa rozhodlo prehodnotiť svoju dovtedajšiu politiku neutrality a spoločne so susedným Švédskom požiadalo o vstup do Severoatlantickej aliancie.



Oficiálnym členom NATO sa stalo v apríli, vstup Švédska zatiaľ stále blokujú Turecko a Maďarsko.