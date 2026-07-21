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Fínsky parlament vyslovil dôveru vláde v spore o športový komplex
Rozprava o projekte výstavby arény trvala deväť hodín a odznelo v nej 183 príhovorov.
Autor TASR
Helsinki 21. júla (TASR) — Poslanci fínskeho parlamentu v utorok večer na mimoriadnej schôdzi zvolanej počas letnej prestávky pre sporné financovanie športového a kultúrneho centra Garden Helsinki vyslovili dôveru vláde premiéra Petteriho Orpa. Kabinet podporilo 101 poslancov, zatiaľ čo 90 hlasovalo proti a osem bolo neprítomných, informuje TASR na základe správy verejnoprávneho telerozhlasu YLE.
Rozprava o projekte výstavby arény trvala deväť hodín a odznelo v nej 183 príhovorov.
Vláda pôvodne plánovala prispieť na výstavbu luxusného komplexu v Helsinkách sumou 35 miliónov eur. Po rokovaní koaličných partnerov však túto podporu stiahla. „Spoločne sme sa rozhodli, že projekt už nemá politickú podporu,“ povedal v pondelok Orpo.
Premiér dodal, že vláda pripraví jasnejšie pravidlá pre udeľovanie štátnej podpory podobným projektom. Zároveň nevylúčil, že v budúcnosti by ju mohol získať aj projekt Garden Helsinki. Ten mal byť multifunkčným areálom s kapacitou približne 19.000 miest určeným na športové a kultúrne podujatia.
Opozícia v tomto prípade kritizovala najmä nedostatočnú transparentnosť pri rozhodovaní o financovaní a upozornila na možné väzby medzi politikmi a autormi projektu. Vedie ho totiž bývalý minister hospodárstva a niekdajší starosta Helsínk Jan Vapaavuori z Orpovej pravicovej Národnej koaličnej strany (KOK).
Tamojšie médiá sa prípadom začali podrobnejšie zaoberať po tom, ako sa zistilo, že Garden Helsinki získal podporu štátu, zatiaľ čo iný športový projekt v neďalekom meste Vantaa ju nedostal.
Rozprava o projekte výstavby arény trvala deväť hodín a odznelo v nej 183 príhovorov.
Vláda pôvodne plánovala prispieť na výstavbu luxusného komplexu v Helsinkách sumou 35 miliónov eur. Po rokovaní koaličných partnerov však túto podporu stiahla. „Spoločne sme sa rozhodli, že projekt už nemá politickú podporu,“ povedal v pondelok Orpo.
Premiér dodal, že vláda pripraví jasnejšie pravidlá pre udeľovanie štátnej podpory podobným projektom. Zároveň nevylúčil, že v budúcnosti by ju mohol získať aj projekt Garden Helsinki. Ten mal byť multifunkčným areálom s kapacitou približne 19.000 miest určeným na športové a kultúrne podujatia.
Opozícia v tomto prípade kritizovala najmä nedostatočnú transparentnosť pri rozhodovaní o financovaní a upozornila na možné väzby medzi politikmi a autormi projektu. Vedie ho totiž bývalý minister hospodárstva a niekdajší starosta Helsínk Jan Vapaavuori z Orpovej pravicovej Národnej koaličnej strany (KOK).
Tamojšie médiá sa prípadom začali podrobnejšie zaoberať po tom, ako sa zistilo, že Garden Helsinki získal podporu štátu, zatiaľ čo iný športový projekt v neďalekom meste Vantaa ju nedostal.