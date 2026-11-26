< sekcia Zahraničie
Päť európskych krajín spoločne nakúpi bojové vozidlá, oznámilo Fínsko
Fínsko minulý rok skonštatovalo, že spoločný nákup zníži náklady a zlepší vojenskú spoluprácu.
Autor TASR
Helsinki 26. novembra (TASR) - Fínsko vo štvrtok oznámilo, že nakúpi 160 bojových vozidiel typu CV90 od spoločnosti BAE Systems v rámci spoločného obstarávania piatich európskych krajín, ktoré zahŕňa celkovo vyše 430 vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Minister obrany Antti Häkkänen na tlačovej konferencii povedal, že Fínsko sa na objednávke podieľa sumou 2,8 miliardy eur. „Obstarávanie viac ako 430 bojových vozidiel bude spoločnou objednávkou Fínska, Švédska, Nórska, Litvy a Holandska,“ povedal Häkkänen. „V súčasnosti ide o najväčšiu spoločnú objednávku pozemnej obrany v rámci NATO,“ povedal šéf rezortu obrany.
Päť krajín spolu s Estónskom podpísalo v roku 2025 vyhlásenie o zámere spoločne si obstarať vozidlá CV90, ktoré vyrába švédska pobočka spoločnosti BAE Systems. Estónsko sa však neskôr z tejto iniciatívy stiahlo.
Fínsko minulý rok skonštatovalo, že spoločný nákup zníži náklady a zlepší vojenskú spoluprácu.
Minister obrany Antti Häkkänen na tlačovej konferencii povedal, že Fínsko sa na objednávke podieľa sumou 2,8 miliardy eur. „Obstarávanie viac ako 430 bojových vozidiel bude spoločnou objednávkou Fínska, Švédska, Nórska, Litvy a Holandska,“ povedal Häkkänen. „V súčasnosti ide o najväčšiu spoločnú objednávku pozemnej obrany v rámci NATO,“ povedal šéf rezortu obrany.
Päť krajín spolu s Estónskom podpísalo v roku 2025 vyhlásenie o zámere spoločne si obstarať vozidlá CV90, ktoré vyrába švédska pobočka spoločnosti BAE Systems. Estónsko sa však neskôr z tejto iniciatívy stiahlo.
Fínsko minulý rok skonštatovalo, že spoločný nákup zníži náklady a zlepší vojenskú spoluprácu.