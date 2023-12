Fínsko podpíše s USA dohodu o obrannej spolupráci

Helsinki 14. decembra (TASR) - Fínsko v pondelok (18. decembra) podpíše dohodu o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi, ktorá uľahčí poskytovanie americkej vojenskej pomoci pre Helsinki v prípade konfliktu. Vo štvrtok to oznámila fínska vláda, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Dohodu podpíšu predstavitelia USA a Fínska v pondelok vo Washingtone, následne budú o jej ratifikácii rozhodovať parlamenty oboch krajín.



V návrhu je uvedených 15 fínskych vojenských zariadení, ku ktorým bude mať americká armáda neobmedzený prístup, a kde bude môcť skladovať vojenské vybavenie a muníciu, priblížili fínski predstavitelia.



"Skutočnosť, že nebude potrebné dohodnúť sa na všetkom osobitne, uľahčuje organizáciu mierových operácií, ale predovšetkým môže mať zásadný význam v krízových situáciách," povedala novinárom fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová.



Fínsko sa spolu so Švédskom rozhodli ukončiť svoju dlhotrvajúcu politiku vojenskej neutrality a požiadali o vstup do Severoatlantickej aliancie po tom, čo Rusko vlani vo februári zaútočilo na Ukrajinu. Fínsko sa k Aliancii oficiálne pripojilo v apríli 2023. Ratifikáciu švédskej žiadosti o vstup do NATO naďalej odkladajú Turecko a Maďarsko.



Švédsko minulý týždeň podpísalo s USA podobnú dohodu o obrannej spolupráci, ktorou dalo americkej armáde prístup ku 17 oblastiam vrátane štyroch leteckých základní, jedného prístavu a piatich vojenských táborov.



Ďalšia severská krajina Nórsko, člen Severoatlantickej aliancie, dala americkej armáde na základe dohody o obrannej spolupráci prístup k štyrom vojenským zariadeniam, pripomína Reuters.



Fínsko nedovolí na svojom území skladovanie alebo prepravu jadrových a biologických zbraní v súlade s medzinárodnými zmluvami o nešírení jadrových zbraní, ku ktorým sa Helsinki zaviazali, uviedli fínski predstavitelia. Dodali, že v súčasnosti neexistujú žiadne plány na vybudovanie amerických vojenských základní vo Fínsku.