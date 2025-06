Fínsko pokračuje v stavbe plota na hranici s Ruskom

Helsinki 24. júna (TASR) - Fínsko dokončilo výstavbu ďalšieho úseku zo zamýšľaného 200-kilometrového plota, ktorý stavia pozdĺž svojej hranice s Ruskom. Helsinki tvrdia, že Moskva zámerne podnecuje príval migrantov k hranici a plot im má zabrániť v jej prekročení, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Fínsko uzavrelo svoju 1340-kilometrovú hranicu s Ruskom v decembri 2023 po tom, ako tadiaľ do tejto severskej krajiny prišlo zhruba 1000 migrantov bez víz. Helsinki tvrdili, že takýto nápor zámerne organizovalo Rusko s cieľom destabilizovať situáciu. Moskva to poprela.



Fínska vláda následne v apríli 2024 rozhodla, že hranica s Ruskom zostane uzavretá až do odvolania a svoje rozhodnutie v tejto veci o rok na to potvrdila.



V reakcii na nárast ilegálnej migrácie začalo okrem toho Fínsko vlani stavať na hranici 200-kilometrový, 4,5 metra vysoký zelený plot z kovového pletiva zakončený ostnatým drôtom. Prvý 35-kilometrový úsek na juhovýchode krajiny bol dokončený v máji.



V utorok tamojší predstavitelia oficiálne odhalili prvú z ôsmich nových častí plota pri meste Kuhmo na východe krajiny. Má byť súčasťou dovedna 18-kilometrového druhého úseku plota v blízkosti hraničného priechodu Vartius, povedal AFP Tomi Tirkkonen z tamojšej pohraničnej stráže.



„Situácia na hraniciach sa zmenila. Už nie je stabilná, takže potrebujeme nové nástroje (na jej zvládanie) a toto je jeden z nich,“ povedal s tým, že vďaka plotu je teraz na hranici pokoj.



Vo fínskom kraji Kainuu, ktorý má s Ruskom 406-kilometrovú hranicu, bude tento 18-kilometrový úsek plota slúžiť na pokrytie niekoľkých „vysoko rizikových“ oblastí, čo sa týka nelegálnej migrácie.



V okolí nového plota bol vyrúbaný les, pričom dohľad nad hranicou posilnia aj senzormi a kamerami. „Z pohľadu pohraničnej stráže je to potrebné a užitočné,“ dodal Tirkkonen.



Celý 200-kilometrový plot by mal byť dokončený v roku 2026, pričom náklady na jeho výstavbu sa odhadujú na 380 miliónov eur.