Fínsko: Poškodenie plynovodu a kábla do Estónska bolo možno úmyselné

Helsinki 10. októbra (TSR) - Podmorský plynovod a telekomunikačný kábel medzi Fínskom a Estónskom boli možno poškodené úmyselne. Uviedla to v utorok fínska vláda. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Plynovod Balticconnector uzavreli v nedeľu (8. 10.) skoro ráno po rýchlom poklese tlaku. Ten vyvolal obavy, že v 77-kilometrovom potrubí je diera, z ktorej uniká plyn. Podľa fínskeho prevádzkovateľa Gasgrid môže oprava trvať mesiace alebo aj viac.



"Je pravdepodobné, že poškodenie plynovodu aj komunikačného kábla je výsledkom vonkajšej aktivity. Príčina škody zatiaľ nie je jasná, vyšetrovanie pokračuje v spolupráci medzi Fínskom a Estónskom," vyhlásil v utorok fínsky prezident Sauli Niinistö.



Fínsky premiér Petteri Orpo označil poškodenie potrubia za "znepokojujúce", ale dodal, že dodávky plynu do zostávajú stabilné a poškodenie telekomunikačného kábla neovplyvnilo celkovú konektivitu. "Je príliš skoro robiť závery o tom, kto alebo čo spôsobilo škodu," povedal Orpo na tlačovej konferencii. Dodávky cez spojovacie potrubie pokrývajú približne 5 % dodávok energie pre Fínsko, dodal.



Príslušný fínsky úrad medzitým začal vyšetrovať vonkajšie poškodenie potrubia. "Stále preverujeme, či škoda bola spôsobená úmyselne alebo náhodne," uviedol úrad, podľa ktorého však veľkosť škody naznačuje úmyselný čin. Spôsobenie takéhoto poškodenia si vyžaduje "špeciálne znalosti", uviedol úrad. "Tento čin nemohol urobiť obyčajný človek," povedal novinárom inšpektor Timo Kilpelainen.



Európske ceny plynu v utorok popoludní po týchto správach vzrástli, pričom cena referenčného európskeho kontraktu s dodávkou v novembri na burze TTF v Amsterdame sa vyšplhala až na 49,75 eura za megawatthodinu (MWh), čo bolo najviac za šesť mesiacov.



Podľa vlády v Helsinkách vzhľadom na fakt, že opravy potrvajú mesiace, by sa cena plynu vo Fínsku mohla v zime mierne zvýšiť, ale ceny elektriny to pravdepodobne výrazne neovplyvní.



Potrubie medzi Inkoo vo Fínsku a Paldiski v Estónsku prechádza po dne Fínskeho zálivu v Baltickom mori.



V roku 2022 poškodili výbuchy veľký plynovod Nord Stream, ktorý spája Rusko a Nemecko. Úrady ich označili za úmyselné sabotáže.



Plynovod Balticconnector bol otvorený v decembri 2019, aby pomohol integrovať trhy s plynom v regióne a poskytol Fínsku a pobaltským krajinám Estónsko, Lotyšsko a Litva väčšiu flexibilitu dodávok. Spoločnosti Elering aj Gasgrid uviedli, že nepredpokladajú nedostatok plynu, aj keby plynovod zostal počas zimy nefunkčný.



Litovský prevádzkovateľ plynárenskej sústavy Amber Grid zase oznámil, že lotyšský zásobník plynu Incukalns prešiel zo skladovania plynu na jeho odčerpávanie ihneď po poškodení Balticconectoru, aby mohol zásobovať Estónsko.



Fínsko si minulý rok prenajalo plávajúci zásobník a jednotku opätovného splyňovania (FSRU) na príjem skvapalneného zemného plynu (LNG), čím nahradilo dodávky z Ruska, ktoré boli zastavené po ruskej invázii na Ukrajinu.



Veľká časť dovozu LNG do Fínska pochádza zo Spojených štátov, ukazujú údaje LSEG.



Fínsko má druhý terminál na dovoz LNG v Hamine a "kontinuita dodávok plynu je zabezpečená v nadchádzajúcej zimnej sezóne," vyhlásil národný operátor Gasgrid.



Fínsky telekomunikačný operátor Elisa v separátnej správe uviedol, že poškodený kábel slúžil predovšetkým na záložné účely a že služby spoločnosti neboli prerušené.