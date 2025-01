Fínsko: Poškodený podmorský kábel môže narušiť dodávky elektriny

Helsinki 12. januára (TASR) - Podľa aktualizovaného hodnotenia fínskeho prevádzkovateľa elektrickej siete Fingrid môže poškodený podmorský kábel Estlink 2 komplikovať dodávky elektriny počas extrémne chladných dní. TASR o tom informuje podľa webu fínskeho verejnoprávneho rozhlasu YLE.



Dodávka elektriny je dostatočná pri normálnom fungovaní elektrární a prenosových sietí. Ak sa mimoriadne ochladí a bude bezvetrie, môže to dodávky narušiť, povedal viceprezident spoločnosti Fingrid zodpovedný za systémové operácie Tuomas Rauhala.



Pre poškodený kábel 25. decembra 2024 sa podľa Fingridu znížila cezhraničná kapacitu prenosu energie medzi Estónskom a Fínskom z 1016 MW na 358 MW. Fingrid dokončenie opravy podmorského kábla odhadol na sedem mesiacov v hodnote desiatok miliónov eur.



Z poškodenia podmorských káblov na dne Fínskeho zálivu je podozrivý ropný tanker Eagle S plaviaci sa pod vlajkou Cookových ostrovov. Podľa vyšetrovateľov loď tesne pred poškodením kábla Estlink 2 znížila rýchlosť. Orgány EÚ pripúšťajú, že išlo o sabotáž v rámci ruskej hybridnej operácie. Loď patrí do tzv. tieňovej flotily, ktorú Rusko používa pri vývoze ropy na obchádzanie sankcií. Tieto lode sú často v zlom technickom stave. Podľa webu Lloyds List (LL) posledná poistná zmluva lode vypršala v auguste 2024 a súčasný poisťovateľ nie je známy.



Fínska pohraničná stráž vstúpila na palubu tankera 26. decembra a vplávala s ním do fínskych výsostných vôd. Tam sa zistilo, že lodi chýba jedna z kotiev. Zadržanie lode neskôr schválil súd v Helsinkách. O zabavenie lode v obchodnom súdnom spore požiadali tri fínske spoločnosti (Fingrid, Elisa a Cinia) a estónsky Elering, aby zabezpečili kompenzáciu nákladov na opravu káblov, uviedol web estónskeho verejnoprávneho vysielateľa ERR.



Fínska polícia doteraz zistila, že tanker ťahal niekoľko desiatok kilometrov kotvu po morskom dne. Odtrhnutú kotvu v pondelok 6. januára vyzdvihlo švédske námorníctvo a odovzdalo ju vyšetrovacím orgánom. Z trestného činu je podozrivých osem členov posádky, ktorí dostali zákaz opustiť Fínsko.