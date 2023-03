Fínsko poskytne Ukrajine ďalšie tri odmínovacie tanky Leopard 2

Helsinki 23. marca (TASR) — Fínsko dodá Ukrajine tri ďalšie špeciálne upravené odmínovacie tanky typu Leopard 2. Vo štvrtok to oznámil fínsky minister obrany Antti Kaikkonen. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Tieto tanky sú vybavené guľometmi namiesto bežných kanónov a sú určené na zneškodňovanie mín a iných výbušnín. Fínsko poskytlo Ukrajine tri odmínovacie tanky už vo februári.



Fínska premiérka Sanna Marinová v marci vyhlásila, je otvorená rokovaniam o dodávke fínskych stíhačiek typu F/A-Hornet na Ukrajinu. Reagovala tak na výzvu na dodanie moderných bojových lietadiel, ktorú západným krajinám adresoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Fínsko svoje stíhačky Hornet od roku 2025 plánuje nahradiť stíhačkami F-35A od americkej firmy Lockheed Martin.



Kaikkonen vo štvrtok potvrdil, že Ukrajina požiadala o rokovanie o stíhačkách typu Hornet. Podľa neho to však "v súčasnosti no nie je naliehavá téma na diskusiu", keďže Fínsko ich bude ešte niekoľko rokov potrebovať na vlastné účely.



Tanky Leopard nemeckej výroby prisľúbilo okrem Nórska a niekoľko ďalších krajín vrátane Nórska, Poľska, Nemecka, Švédska, Španielska a Kanady.