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Fínsko potvrdilo prvý prípad afrického moru ošípaných u diviaka
Vírus, ktorý je pre ľudí neškodný, no pre ošípané a diviaky vysoko nákazlivý a smrteľný, zistili v obci Virolahti na východe krajiny neďaleko ruských hraníc.
Autor TASR
Helsinki 31. júla (TASR) - Fínsko zaznamenalo prvý prípad afrického moru ošípaných na svojom území po tom, ako laboratórne testy potvrdili prítomnosť tohto vírusu u diviaka vo východnej časti krajiny. Vo štvrtkovom vyhlásení to uviedol Fínsky úrad pre bezpečnosť potravín, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Vírus, ktorý je pre ľudí neškodný, no pre ošípané a diviaky vysoko nákazlivý a smrteľný, zistili v obci Virolahti na východe krajiny neďaleko ruských hraníc.
Z odhadov fínskeho inštitútu pre prírodné zdroje vyplýva, že v krajine žilo začiatkom januára tohto roka približne 2380 kusov diviakov.
Africký mor ošípaných sa rozšíril z Afriky do Európy a Ázie, kde spôsobil masívne straty v populáciách ošípaných, viedol k obchodným obmedzeniam a zasiahol globálny trh s mäsom.
V uplynulých rokoch boli prípady tohto ochorenia zaznamenané v celej Európe vrátane Slovenska, Chorvátska, Španielska, Nemecka, Talianska, Estónska, Maďarska a Srbska, kde si situácia vyžiadala utratenie nakazených zvierat, dodáva Reuters.
Vírus, ktorý je pre ľudí neškodný, no pre ošípané a diviaky vysoko nákazlivý a smrteľný, zistili v obci Virolahti na východe krajiny neďaleko ruských hraníc.
Z odhadov fínskeho inštitútu pre prírodné zdroje vyplýva, že v krajine žilo začiatkom januára tohto roka približne 2380 kusov diviakov.
Africký mor ošípaných sa rozšíril z Afriky do Európy a Ázie, kde spôsobil masívne straty v populáciách ošípaných, viedol k obchodným obmedzeniam a zasiahol globálny trh s mäsom.
V uplynulých rokoch boli prípady tohto ochorenia zaznamenané v celej Európe vrátane Slovenska, Chorvátska, Španielska, Nemecka, Talianska, Estónska, Maďarska a Srbska, kde si situácia vyžiadala utratenie nakazených zvierat, dodáva Reuters.