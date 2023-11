Fínsko potvrdilo zákaz vstupu z Ruskej federácie na bicykloch

Helsinki 12. novembra (TASR) - Osoby cestujúce z Ruska do Fínska na bicykli majú zákaz vstupu na fínske územie. V nedeľu to potvrdila fínska pohraničná stráž.



Toto obmedzenie platí od 9. novembra, uviedol podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) zástupca veliteľa pohraničnej stráže pre juhovýchodné Fínsko Jukka Lukkari.



Ako vysvetlil, od augusta došlo k prudkému nárastu počtu ľudí, ktorí sa snažia dostať do Fínska bez dokladov cez kontrolné stanovištia na juhovýchodnej hranici, kde Fínsk susedí s Ruskom.



Celkovo bolo zaregistrovaných 91 takýchto prípadov – išlo o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí využili Rusko ako tranzitnú krajinu a požiadali o azyl vo Fínsku.



Lukkari zároveň poznamenal, že len za posledný týždeň sa do Fínska na bicykloch pokúsilo dostať asi 30 nelegálnych migrantov - preto bol aj zákaz zavedený.



"Z pohľadu Fínska je celkom opodstatnené sústrediť kontrolu na cestnú dopravu. Pomôže to lepšie kontrolovať cezhraničnú dopravu," povedal hovorca fínskej pohraničnej stráže.



Spresnil, že cez hraničné priechody Vaalimaa, Nuijamaa a Imatra v juhovýchodnom Fínsku každý deň prejdú v oboch smeroch približne tri tisícky ľudí.



Európska komisia v septembri zverejnila objasnenie, ako by mali krajiny EÚ uplatňovať zákaz dovozu širokého spektra tovarov z Ruska vrátane áut. Následne Lotyšsko, Litva, Estónsko, Poľsko, Fínsko a Nórsko zakázali vjazd na svoje územie autám s ruskými poznávacími značkami. Európsky parlament v novembri vyzval na revíziu tohto zákazu.