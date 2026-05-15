Fínsko pre drony obmedzilo činnosť letiska v Helsinkách
Autor TASR
Helsinki 15. mája (TASR) - Fínsko v piatok údajne zaznamenalo podozrivú dronovú aktivitu nad letiskom v Helsinkách a na niekoľko hodín obmedzilo jeho prevádzku. Po pominutí hrozby sa fungovanie letiska obnovilo, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Fínske ozbrojení sily v reakcii na narušenie vzdušného priestoru nasadili stíhačky a ďalšie pohotovostné zložky, uviedol verejnoprávny vysielateľ Yle.
„Nebezpečenstvo pominulo. Ľudia môžu ísť bezpečne do práce a školy,“ uviedla ministerka vnútra Mari Rantanenová na sociálnych sieťach. Medzinárodné letisko v Helsinkách obnovilo svoju činnosť po trojhodinovej prestávke, ozrejmilo na svojej webovej stránke.
„Orgány prijímajú opatrenia. Ozbrojené sily posilnili svoje sledovacie a zásahové možnosti. Vyzývam všetkých, aby sledovali správy úradov,“ uviedol premiér Petteri Orpo vo vyhlásení na platforme X. Varovanie bolo podľa predsedu vlády vydané pre región Uusimaa pri pobreží Fínskeho zálivu.
