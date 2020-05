Pre obavy z koronavírusu bude fínska vláda pracovať na diaľku

Helsinki 7. mája (TASR) - Fínska vláda vo štvrtok oznámila, že z preventívnych dôvodov bude najmenej do konca tohto týždňa pracovať na diaľku. Dvaja jej ministri sa totiž dostali do kontaktu s osobou, ktorá mala podozrenie na ochorenie COVID-19, uviedla agentúra Reuters.



Ministerka sociálnych vecí a zdravotníctva Aino-Kaisa Pekonenová a ministerka práce Tuula Haatainenová boli v utorok v tej istej miestnosti, ako osoba s podozrením na nový koronavírus. Obe ministerky sa v stredu stretli s niekoľkými ďalšími ministerskými kolegami.



Fínsko v máji postupne otvorí školy a centrá dennej starostlivosti, ktoré sú pre pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2 zatvorené od 18. marca. Deti sa budú do škôl vracať postupne od 14. mája. Žiaci vyšších stredných a odborných škôl budú pokračovať v štúdiu na diaľku.



Od júna sa otvoria divadlá, múzeá, knižnice, reštaurácie a povolené budú aj športové podujatia.



Fínsko eviduje 5673 prípadov ochorenia COVID-19 a 255 úmrtí. Uzdravilo sa už najmenej 3500 ľudí.