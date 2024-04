Fínsko predĺži uzatvorenie hraníc s Ruskom na neurčito

Helsinki 4. apríla (TASR) - Fínska vláda vo štvrtok uviedla, že ponechá hranice s Ruskom zatvorené "až do odvolania". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Severská krajina uzatvorila hranice vlani v decembri v reakcii na takmer 1000 ruských migrantov, ktorí sa pokúsili prejsť cez hraničné prechody z Ruska bez platných víz v období od augusta. Uzávierku fínske úrady viackrát predĺžili a tá aktuálna má platiť do 14. apríla.



Termín nového uzatvorenia namiesto konkrétneho dátumu špecifikovala fínska vláda slovami "až do odvolania, nie však dlhšie, než bude nutné."



"Fínske úrady vnímajú situáciu ako dlhodobú," uviedla tamojšia ministerka vnútra Mari Rantanenová a dodala, že "v priebehu jari nezaznamenali žiadnu významnú zmenu stavu." Upozornila tiež na to, že v blízkosti fínskej hranice na ruskej strane stále zotrvávajú stovky, možno až tisíce osôb.



Od 15. apríla sa majú zatvoriť aj niektoré morské hraničné vstupy do Fínska pre rekreačné plavidlá. Má sa tak zabrániť "rozšíreniu rizika organizovanej migrácie aj na vodné koridory."



Helsinki vlani obvinili Moskvu z organizovania prílevu migrantov cez fínske východné hranice, ruské úrady to však popreli.



Po dlhom období neutrality vstúpilo Fínsko vlani v apríli do Severoatlantickej aliancie (NATO) v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Dĺžka ruskej hranice so Severoatlantickou alianciou sa tak viac než zdvojnásobila. Hranica s Fínska s Ruskom má dĺžku 1340 kilometrov.