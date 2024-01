Fínsko predĺži uzavretie hraničných priechodov s Ruskom

Helsinki 11. januára (TASR) - Fínsko predĺži uzavretie svojich hraníc s Ruskom aj po 15. januári. Uviedla to v stredu fínska ministerka poľnohospodárstva Sari Essayahová pre televíziu LTE. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Hranice zostanú zatvorené," povedala Essayahová, ktorá sa bude uchádzať o priazeň voličov v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Fínske médiá predtým v stredu avizovali, že vláda opatrenie na hraniciach s Ruskom plánuje predĺžiť.



Fínsko sa koncom minulého roka rozhodlo uzavrieť všetky hraničné priechody s Ruskom, aby zastavilo prudký nárast počtu žiadateľov o azyl. Helsinki zároveň obvinili Moskvu zo zvážania ľudí na fínske hranice. Kremeľ to poprel. Hranice mali byť pôvodne zatvorené do polovice januára.



Podľa fínskej pohraničnej stráže prišlo v novembri z Ruska do Fínska približne 900 žiadateľov o azyl z krajín ako Keňa, Maroko, Pakistan, Somálsko, Sýria a Jemen.