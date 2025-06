Fínsko predĺžilo platnosť zákona, ktorý obmedzuje práva na azyl

Helsinki 4. júna (TASR) - Fínsky parlament v stredu schválil predĺženie dočasného zákona, ktorý umožňuje pohraničnej stráži za určitých okolností odmietnuť žiadateľov o azyl. Cieľom tohto opatrenia je obmedziť počet migrantov, ktorí do krajiny prichádzajú z Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Helsinki svoju hranicu s Ruskom, dlhú 1340 kilometrov, uzavreli v polovici decembra 2023 po tom, ako do krajiny prišlo približne 1000 migrantov bez víz. Podľa Fínska za týmto náporom stojí Rusko, no Kremeľ obvinenie poprel.



Fínska vláda minulý rok v apríli rozhodla, že hranica zostane uzavretá „až do odvolania“ a v júli prijala „zákon o dočasných opatreniach na boj proti inštrumentalizovanej migrácii“, ktorý umožňuje pohraničnej stráži odmietnuť žiadateľov o azyl.



Fínsky parlament v stredu schválil predĺženie jeho platnosti do konca roka 2026. Za schválenie hlasovalo 168 poslancov, proti bolo 29.



Odborníci uviedli, že zákon je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Fínska v oblasti ľudských práv a s jeho ústavou, čo vláda podľa AFP priznala tiež.



Zákon možno uplatňovať iba v určitých oblastiach vždy na jeden mesiac, ak sa suverenita a národná bezpečnosť Fínska považujú za ohrozené. Po jeho aktivácii môžu o azyl požiadať len niektorí ľudia, napríklad deti alebo osoby so zdravotným postihnutím. Žiadosti o azyl posudzujú príslušníci pohraničnej stráže a odmietnutí žiadatelia sa nemôžu proti ich rozhodnutiu odvolať. Zákon nikdy aktivovaný nebol.