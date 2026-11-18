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Fínsko predĺžilo zákon o vytlačení proti inštrumentalizovanej migrácii
Pôvodne dočasný zákon nadobudol prvýkrát účinnosť v júli 2024.
Autor TASR
Helsinki 19. novembra (TASR) - Fínsky parlament v stredu predĺžil do konca roka 2028 platnosť zákona o bezpečnosti hraníc, známeho aj ako „zákon o vytlačení“. Umožňuje príslušníkom fínskej pohraničnej stráže vrátenie žiadateľov o azyl, ktorých riadi Rusko alebo iná zahraničná mocnosť, ak je vážne ohrozená národná bezpečnosť. Podľa kritikov to porušuje ústavu a medzinárodné záväzky, píše TASR podľa verejnoprávneho vysielateľa YLE.
Pôvodne dočasný zákon nadobudol prvýkrát účinnosť v júli 2024. Podľa vlády sa jeho platnosť musela predĺžiť pre pokračujúcu hrozbu inštrumentalizovanej migrácie na hranici s Ruskom.
„Prostredie v oblasti bezpečnosti hraníc v žiadnom prípade nenaznačuje, že by sa situácia uvoľnila,“ povedal fínsky premiér Petteri Orpo. „Preto je nevyhnutné obnoviť a predĺžiť platnosť zákona o bezpečnosti hraníc,“ dodal.
Fínsko uzavrelo všetky pozemné hraničné priechody s Ruskom 15. decembra 2023 pre tzv. inštrumentalizovanú migráciu – Kremeľ údajne cielene púšťal cez hranicu žiadateľov o azyl, v druhej polovici roka 2023 to bolo viac ako 1300 ľudí bez víz. Krajina preto vybudovala aj približne 200 kilometrov plota na strategických úsekoch hranice.
Aj Estónsko oznámilo, že od 1. decembra 2026 uzavrie všetky tri cestné hraničné priechody s Ruskom (Narva, Luhamaa a Koidula). Cieľom je obmedziť hybridné aktivity a obchádzanie sankcií.
Ide o reakciu na pokus o sabotáž v továrni na drony spoločnosti Threod Systems neďaleko Tallinnu v noci na 14. novembra. Estónska tajná služba KAPO zadržala osem lotyšských občanov a uviedla, že akciu nariadila ruská vojenská rozviedka GRU. Rusko obvinenia odmietlo ako nepodložené.
Pôvodne dočasný zákon nadobudol prvýkrát účinnosť v júli 2024. Podľa vlády sa jeho platnosť musela predĺžiť pre pokračujúcu hrozbu inštrumentalizovanej migrácie na hranici s Ruskom.
„Prostredie v oblasti bezpečnosti hraníc v žiadnom prípade nenaznačuje, že by sa situácia uvoľnila,“ povedal fínsky premiér Petteri Orpo. „Preto je nevyhnutné obnoviť a predĺžiť platnosť zákona o bezpečnosti hraníc,“ dodal.
Fínsko uzavrelo všetky pozemné hraničné priechody s Ruskom 15. decembra 2023 pre tzv. inštrumentalizovanú migráciu – Kremeľ údajne cielene púšťal cez hranicu žiadateľov o azyl, v druhej polovici roka 2023 to bolo viac ako 1300 ľudí bez víz. Krajina preto vybudovala aj približne 200 kilometrov plota na strategických úsekoch hranice.
Aj Estónsko oznámilo, že od 1. decembra 2026 uzavrie všetky tri cestné hraničné priechody s Ruskom (Narva, Luhamaa a Koidula). Cieľom je obmedziť hybridné aktivity a obchádzanie sankcií.
Ide o reakciu na pokus o sabotáž v továrni na drony spoločnosti Threod Systems neďaleko Tallinnu v noci na 14. novembra. Estónska tajná služba KAPO zadržala osem lotyšských občanov a uviedla, že akciu nariadila ruská vojenská rozviedka GRU. Rusko obvinenia odmietlo ako nepodložené.