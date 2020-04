Fínsko predĺžuje zákaz verejných zhromaždení do konca júla

Helsinki 22. apríla (TASR) - Fínsko zakáže verejné zhromažďovanie viac ako 500 ľudí. Nariadenie bude platiť až do konca júla, oznámila v stredu premiérka Saana Marinová, ktorú cituje agentúra AFP.



Podľa Marinovej však ostatné reštrikcie prijaté v dôsledku šírenia nového koronavírusu môžu byť čoskoro zrušené.



Aktuálne nariadenie, ktoré platí do 13. mája, zakazuje vytvárať viac ako desaťčlenné skupiny. Ak ho vláda nepredĺži, platiť začne zákaz zhromaždení s účasťou viac ako 500 ľudí.



"Keďže sa nám zatiaľ úspešne darí spomaľovať šírenie vírusu, budeme postupne vracať do stavu spred pandémie", povedala premiérka. Dodala, že sa zvýši počet testovaných osôb a predstavená bude aj mobilná aplikácia monitorujúca, s kým prišli infikované osoby do kontaktu.



Aj keď ostatné severské krajiny začali postupne otvárať školy, univerzity a predškolské zariadenia, fínska vláda sa o tom do budúceho týždňa zatiaľ rozhodovať nechystá.



Fínsky zdravotnícky inštitút (THL) v utorok oznámil, že šírenie vírusu SARS-CoV-2 v krajine dosiahlo svoj vrchol za predpokladu, že súčasné obmedzenia budú platiť aj naďalej.



Fínske zdravotnícke orgány doteraz zaznamenali 149 úmrtí na ochorenie COVID-19 a 4100 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Od polovice marca Fínsko zakázalo konanie veľkých verejných zhromaždení a uzavrelo svoje hranice. Školopovinné deti staršie ako desať rokov museli zostať doma a mladším žiakom úrady odporučili, aby v prípade, ak je to možné, urobili to isté.