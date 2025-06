Fínsko predvolalo ruského diplomata pre narušenie vzdušného priestoru

Helsinki 11. júna (TASR) - Fínske ministerstvo zahraničných vecí v stredu uviedlo, že si do Helsínk predvolalo vysokopostaveného ruského diplomata pre podozrenie z narušenia vzdušného priestoru krajiny, ku ktorému podľa všetkého došlo v utorok. Agentúra Reuters pripomína, že ide o druhé takéto narušenie za menej ako tri týždne, píše TASR.



Fínsko v utorok uviedlo, že má podozrenie na narušenie vzdušného priestoru ruským vojenským lietadlom na juhu krajiny pri pobreží mesta Porvoo. Fínska pohraničná stráž uviedla, že incident vyšetruje.



„Fínske ministerstvo zahraničných vecí si pozvalo úradujúceho vedúceho ruskej misie, aby sa dnes vyjadril k tejto záležitosti,“ uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení pre agentúru Reuters. Pozvanie na rozhovor potvrdil aj fínsky verejnoprávny vysielateľ YLE, no ministerstvo bezprostredne odmietlo poskytnúť akékoľvek ďalšie podrobnosti.



Ide už o druhý prípad, keď si rezort v priebehu niekoľkých týždňov predvolal ruského predstaviteľa. Fínsko podozrievalo Moskvu z narušenia vzdušného priestoru aj koncom minulého mesiaca, čo viedlo k vypočúvaniu veľvyslanca Pavla Kuznecova. Ministerstvo veľvyslancovi v súvislosti s podozrením z porušenia predpisov odovzdalo aj diplomatickú nótu.



Moskva opakovane varovala Fínsko pred možnými dôsledkami jeho rozhodnutia vstúpiť do NATO a napätie medzi krajinami narastá, konštatuje AFP.