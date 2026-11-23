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Fínsko predvolalo ruského veľvyslanca, odsúdilo útoky na Ukrajine
Len niekoľko hodín po zásahu plavidla Sparta II vzniklo podozrenie, že ruský vrtuľník narušil vzdušný priestor tejto severskej krajiny.
Autor TASR
Helsinki 23. novembra (TASR) - Fínsko v pondelok oznámilo, že si predvolalo ruského veľvyslanca. Došlo k tomu len niekoľko dní po tom, ako sa objavili podozrenia, že ruský vrtuľník narušil fínsky vzdušný priestor. Helsinki zároveň odsúdili útoky Moskvy na civilné ciele na Ukrajine, informuje agentúra AFP, píše TASR.
„Dôrazne odsudzujeme nezákonnú útočnú vojnu Ruska a jeho stupňujúce sa útoky na civilné ciele na Ukrajine. Vyjadrujeme solidaritu Dánsku, Poľsku a našim ďalším európskym partnerom,“ uviedlo fínske ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti X. Rezort dodal, že „nebezpečné a bezohľadné kroky Ruska v Európe“ sú „neprijateľné“.
Tento krok nasleduje po tom, ako v sobotu ruskú nákladnú loď Sparta II v medzinárodných vodách Fínskeho zálivu zasiahol pravdepodobne ukrajinský dron. Ten spôsobil požiar, pričom posádku museli evakuovať a jeden z jej členov utrpel ľahšie zranenia.
Len niekoľko hodín po zásahu plavidla Sparta II vzniklo podozrenie, že ruský vrtuľník narušil vzdušný priestor tejto severskej krajiny.
Fínske úrady s pomocou estónskych a ruských záchranných plavidiel požiar uhasili po tom, ako loď zakotvila približne 90 kilometrov východne od hlavného mesta Helsinki. V nedeľu večer ju z fínskych vôd odtiahli do Ruska.
„Ukrajina má právo brániť sa proti nezákonnej ruskej agresii,“ dodal fínsky rezort diplomacie vo svojom pondelkovom vyhlásení.
„Dôrazne odsudzujeme nezákonnú útočnú vojnu Ruska a jeho stupňujúce sa útoky na civilné ciele na Ukrajine. Vyjadrujeme solidaritu Dánsku, Poľsku a našim ďalším európskym partnerom,“ uviedlo fínske ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti X. Rezort dodal, že „nebezpečné a bezohľadné kroky Ruska v Európe“ sú „neprijateľné“.
Tento krok nasleduje po tom, ako v sobotu ruskú nákladnú loď Sparta II v medzinárodných vodách Fínskeho zálivu zasiahol pravdepodobne ukrajinský dron. Ten spôsobil požiar, pričom posádku museli evakuovať a jeden z jej členov utrpel ľahšie zranenia.
Len niekoľko hodín po zásahu plavidla Sparta II vzniklo podozrenie, že ruský vrtuľník narušil vzdušný priestor tejto severskej krajiny.
Fínske úrady s pomocou estónskych a ruských záchranných plavidiel požiar uhasili po tom, ako loď zakotvila približne 90 kilometrov východne od hlavného mesta Helsinki. V nedeľu večer ju z fínskych vôd odtiahli do Ruska.
„Ukrajina má právo brániť sa proti nezákonnej ruskej agresii,“ dodal fínsky rezort diplomacie vo svojom pondelkovom vyhlásení.