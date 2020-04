Fínska premiérka Marinová začala pracovať z domu

Helsinki 23. apríla (TASR) - Fínska premiérka Sanna Marinová začala od štvrtka pracovať z domu. Rozhodla sa tak po tom, ako sa zistilo, že jeden zamestnanec v jej oficiálnej rezidencii bol v kontakte s osobou nakazenou koronavírusom SARS-CoV-12. Oznámila to fínska vláda, píše agentúra DPA.



Podľa kancelárie premiérky ide o "preventívne opatrenie".



Marinová nemá príznaky ochorenia COVID-19, no nechala sa testovať.



Zamestnanec, ktorý sa nachádza v karanténe a je taktiež bez príznakov, nebol v kontakte s premiérkou ani s jej rodinou či jej najbližšími poradcami.



"Možnosť vystavenia (rizika nákazy) je extrémne nízka," uviedla kancelária vo vyhlásení a dodala, že Marinová si naďalej plní svoje povinnosti a pracuje prostredníctvom videohovorov a ďalších technických riešení.



Vo štvrtok by sa mala zúčastniť na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady, ktoré sa uskutoční popoludní prostredníctvom videokonferencie.



Vo Fínsku doposiaľ zaznamenali takmer 4300 pozitívnych prípadov nákazy novým koronavírusom a 155 úmrtí.