Fínsko presúva zadržaný ruský tanker bližšie k prístavu

Helsinki 28. decembra (TASR) - Fínske úrady v sobotu oznámili, že presúvajú ruský tanker bližšie k prístavu. Plavidlo prevážajúce ropu zadržali začiatkom týždňa pre podozrenie z poškodenia podmorských elektrických a telekomunikačných káblov, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Polícia spustila operáciu na presun lode Eagle S z Fínskeho zálivu do Svartbäku, kotviska neďaleko prístavu Kilpilahti," oznámilo v sobotu vo vyhlásení helsinské policajné oddelenie a ozrejmilo, že by išlo o vhodnejšie miesto na vyšetrovanie.



Fínska colná služba sa domnieva, že loď je súčasťou tzv. tieňovej flotily využívanej na obchádzanie západných sankcií týkajúcich sa predaja ruskej ropy. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v sobotu preto vyzvala na uvalenie "nových sankcií" proti ruskej tieňovej flotile. "V tomto prípade je už takmer nemožné veriť na náhody," povedala a zdôraznila, že je načase podniknúť potrebné kroky. Flotila, ktorú Rusko využíva "na financovanie svojej agresívnej vojny na Ukrajine" je "veľkou hrozbou pre naše životné prostredie a bezpečnosť", dodala Baerbocková.



Na loď Eagle S registrovanú na Cookových ostrovoch vstúpili v Baltskom mori vo štvrtok príslušníci fínskej pobrežnej stráže, ktorí prevzali velenie a tanker nasmerovali do fínskych vôd, uviedol predstaviteľ pobrežnej stráže. Fínska polícia sa domnieva, že loď mohla poškodiť podmorské káble v predchádzajúci deň, keď ťahala kotvu po morskom dne.



Pobaltské krajiny sú v stave vysokej pohotovosti po sérii výpadkov elektriny, prerušení telekomunikačných spojení či dodávok plynu, odkedy Rusko v roku 2022 napadlo Ukrajinu. NATO v piatok oznámilo, že posilní svoju prítomnosť v regióne.



Rusko už v minulosti poprelo, že by sa podieľalo na poškodení baltskej podmorskej infraštruktúry, pripomína Reuters.