Fínsko príjme 130 utečencov z Grécka, prevažne deti bez sprievodu

Atény 30. apríla (TASR) – Fínsko súhlasilo s tým, že prijme 130 utečencov nachádzajúcich sa na území Grécka. Pôjde prevažne o deti bez sprievodu dospelých, oznámilo grécke ministerstvo pre migráciu.



K dohode o prevzatí skupiny utečencov došlo počas telefonátu vysoko postavených predstaviteľov vlád oboch krajín. Do Fínska bude premiestnených 100 detských utečencov a tiež 30 dospelých, ktorí majú v tejto severskej krajine príbuzných. Presun by sa mal zrealizovať do konca mája.



Grécke ministerstvo označilo tento prísľub zo strany Fínska za skutok "solidarity v praxi".



Fínske ministerstvo vnútra už vo februári prisľúbilo, že prijme 175 žiadateľov o azyl, ktorí sa nachádzajú na Cypre, v Grécku, v Taliansku a na Malte, aby zlepšilo humanitárnu situáciu v tamojších utečeneckých táboroch.



V preplnených táboroch na gréckych ostrovoch v Egejskom mori žijú aktuálne desaťtisíce migrantov a utečencov vrátane tisícov detí, ktoré nesprevádzajú žiadni dospelí. Grécka vláda sa snaží presvedčiť ďalšie krajiny EÚ, aby si rozdelili 1600 takýchto detí.



V posledných týždňoch prijalo 12 detských utečencov z Grécka Luxembursko a 47 Nemecko.