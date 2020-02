Fínsko prijme z táborov pri Stredozemnom mori do 175 žiadateľov o azyl

Helsinki 22. februára (TASR) - Fínska vláda sa rozhodla, že z táborov na Cypre, v Grécku, Taliansku a na Malte prijme maximálne 175 žiadateľov o azyl, aby tak zlepšila humanitárnu situáciu v krajinách okolo Stredozemného mora. Informovali o tom agentúry AP a DPA.



Fínske ministerstvo vnútra v sobotu uviedlo, že do svojej krajiny by chcelo prijať predovšetkým "zraniteľných žiadateľov o azyl", a to deti a rodiny s jedným rodičom, ktoré majú nárok na medzinárodnú ochranu z krajín. Ísť by malo najmä o azylantov z krajín ako Sýria či Afganistan.



Ministerstvo neposkytlo časový plán prijímania týchto azylantov. Uviedlo len, že budú vyberaní z táborov v niektorej zo štyroch zmienených krajín, a to "v závislosti od toho, kde je situácia najzávažnejšia".



"Je dôležité, že Fínsko sa ako štát ležiaci na vonkajších hraniciach EÚ (prostredníctvom svojej dlhej hranice s Ruskom) zapája do hľadania riešení akútnej situácie (v Stredozemnom mori), ako aj do vytvorenia udržateľného európskeho azylového systému," uviedla fínska ministerka vnútra Fínska Maria Ohisalová. Agentúra DPA pripomenula, že Fínsko sa momentálne usiluje o reformu azylového systému EÚ.



Taliansko, ktoré dlhodobo čelí náporu migrantov, umožnilo v ostatných mesiacoch vo svojich prístavoch vylodenie viacerých charitatívnych lodí, ktoré prevážali migrantov. K takémuto kroku sa však odhodlalo pod podmienkou, že časť z týchto migrantov prijmú iné krajiny EÚ, čo viaceré z nich skutočne spravili, ako to prisľúbili na vlaňajšej konferencii na Malte, pripomína AP.



Agentúra DPA uvádza, že počet utečencov vo 5,5 miliónovom Fínsku už nejaký čas klesá, pričom v roku 2019 v tejto krajine podľa údajov vlády evidovali 2500 žiadateľov o azyl.