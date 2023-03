Fínsko: Rokovanie o vstupe do NATO s Maďarmi nebolo zbytočné

Budapešť/Helsinky 9. marca (TASR) - Rokovanie s delegáciou maďarského parlamentu o ratifikácii vstupu Fínska do Severoatlantickej aliancie v stredu v Helsinkách nebolo vôbec zbytočné. Pre server 444.hu to povedal predseda fínskeho parlamentu Matti Vanhanen. Zároveň vyjadril očakávanie, že Budapešť prijme pozitívne rozhodnutie, hoci o konkrétnom termíne hlasovania nebola reč. Informuje o tom spravodajca TASR.



Maďarsko podporuje vstup Fínska a Švédska do NATO, avšak bolo by dobré, keby tieto krajiny nešírili o Maďarsku klamstvá, tvrdila štvorčlenná maďarská parlamentná delegácia vedená podpredsedom parlamentu pre legislatívu a bývalým ministrom obrany Csabom Hendem a predsedom zahraničného výboru Zsoltom Némethom v utorok v Štokholme a v stredu v Helsinkách.



Vanhanen po schôdzke podľa 444.hu okrem iného povedal, že Maďarsko dalo jasne najavo, že podporuje vstup Fínska, pričom nepredložilo žiadne podmienky ratifikácie.



"Dali tiež najavo, že ratifikáciu nebudú spájať s inými záležitosťami," dodal predseda fínskeho parlamentu, podľa ktorého hovorili aj o kritických poznámkach fínskych politikov na adresu Maďarska, k čomu Vanhanen poznamenal, že vo Fínsku má každý právo vyjadriť svoj názor a zdôraznil, že fínskym politikom nikto nemôže povedať, čo majú hovoriť.



Minulý víkend v rozhovore pre server Demokraatti.fi podpredseda zahraničného výboru fínskeho parlamentu a bývalý minister zahraničných vecí Erkii Tuomioja vyhlásil, že s delegáciou maďarského parlamentu nie je o čom rokovať a nemá jej ani čo vysvetľovať. Fínsky politik podotkol, že ide o delegáciu maďarského premiéra Viktora Orbána a nie maďarského parlamentu. Podľa jeho slov je návšteva Orbánovou vnútropolitickou hrou.



Maďarsko už vyše pol roka odkladá z rôznych dôvodov ratifikáciu rozšírenia NATO. Premiér Orbán 25. februára povedal, že na stretnutí frakcií vládnych strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia, preto do oboch krajín vysielajú parlamentnú delegáciu.



Fidesz a KDNP vydali minulý štvrtok vyhlásenie, v ktorom vyjadrili podporu rozširovaniu a posilňovaniu NATO. V súčasnosti však podľa nich súhlas Maďarska pre vstup do NATO požadujú krajiny, ktoré v posledných rokoch Maďarsko často urážali a nespravodlivo obviňovali.