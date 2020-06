Fínsko ruší núdzový stav zavedený v súvislosti s pandémiou

Helsinki 15.júna (TASR) - Fínsko od polnoci z pondelka na utorok zruší núdzový stav, ktorý v krajine platil od polovice marca v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na fínsku vládu.



Fínska premiérka Sanna Marinová v súvislosti so zrušením núdzového stavu varovala, že nebezpečenstvo, ktoré predstavuje koronavírus, ešte nepominulo. "Dúfame, že nenastane druhá vlna nákazy," povedala Marinová.



Opatrenia zavedené vo Fínsku v polovici marca zahŕňali uzavretie škôl a dočasné obmedzenie cestovania z a do regiónu Uusimaa, ktorý bol epicentrom koronavírusovej epidémie v krajine.



Školy v krajine už boli znovuotvorené a obmedzenia v oblasti cestovania v regióne Uusimaa, v ktorom leží i hlavné mesto Helsinki, sa uvoľnili.



Fínsko do pondelka zaznamenalo približne 7100 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 326 úmrtí súvisiacich s nákazou.