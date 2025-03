Múzeum vo Fínsku venované Leninovi otvorili pod novým názvom

Tampere 11. marca (TASR) - Múzeum vo fínskom Tampere venované vodcovi boľševikov Vladimirovi Leninovi bolo po prestavbe otvorené pod novým názvom Nootti. Je to reakcia na zmenené vzťahy medzi Fínskom a Ruskom po invázii na Ukrajinu. TASR o tom píše podľa webu The Guardian a fínskej verejnoprávnej televízie YLE.



Pôvodné Leninovo múzeum v Tampere fungovalo od roku 1946 až do novembra 2024. Nový názov Nootti je fínsky výraz pre druh diplomatickej korešpondencie a odkazuje na "nótovú krízu" medzi Fínskom a Sovietskym zväzom v roku 1961 počas vlády prezidenta Kekkonena.



Múzeum v novom zameraní sa venuje rozpadu ruského impéria v roku 1917, fínskej nezávislosti, osudu sovietskych Fínov počas stalinského teroru, obrane pred sovietskou agresiou počas Zimnej vojny, spojenectvu s Hitlerom, povojnovej "finlandizácii" aj tajným službám.



V júli 2024 ho navštívilo 3351 ľudí, čo bola najvyššia mesačná návšteva od rozpadu Sovietskeho zväzu. Podľa riaditeľa múzea však meno Lenin už prestalo fungovať.



"Počas posledných troch rokov sa ukázalo, že to už nie je veľmi dobrá značka. Názov sa stal príťažou. Preto sme sa rozhodli múzeum zavrieť a postaviť úplne nové a pokračovať s menom Nootti," povedal riaditeľ Kalle Kallio.



Pri prvom otvorení po druhej svetovej vojne bolo múzeum symbolom povojnového priateľstva oboch krajín. Fínsko bolo dlhé desaťročia súčasťou ruského impéria a v Tampere sa Lenin a Stalin prvýkrát stretli ako mladí komunistickí vodcovia. Namiesto Leninovho života sa postupne zameralo na sovietsko-fínsku históriu.



Kedysi väčšinu návštevníkov tvorili sovietski turisti v rámci organizovaných návštev. Na ruskú inváziu na Ukrajinu v roku 2022 Fínsko reagovalo rýchlym vstupom do NATO.



Spoločná 1330 km dlhá fínsko-ruská hranica sa uzavrela po tom, čo Helsinki obvinili Moskvu z "hybridnej operácie" pre prudký nárast žiadateľov o azyl, čo Kremeľ popiera. Jedným z exponátov je preto aj bicykel, ktorý v roku 2023 použil žiadateľ o azyl na prekročenie hranice.