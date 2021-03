Fínsko sa chystá pre nákazu zákonom obmedziť pohyb ľudí

Helsinki 25. marca (TASR) - Fínska premiérka Sanna Marinová v stredu ohlásila nový návrh zákona, ktorý obmedzí pohyb ľudí v hlavnom meste Helsinki. Vláda dúfa, že sa tým zníži najnovší nárast v prípadoch nákazy koronavírusom, píše tlačová agentúra AFP.



Úrad premiérky Marinovej zverejnil návrh zákona o novom lockdowne, ktorý bude brániť ľuďom v Helsinkách a v treťom najväčšom fínskom meste Turku navštevovať iné domácnosti a zúčastňovať sa na skupinových športoch.



Podľa verejnoprávnej stanice Yle pôjde navrhovaný zákon do parlamentu už vo štvrtok a bude zrejme platiť až do polovice mája - a znamená, že obyvatelia budú môcť opustiť svoje bydlisko len za určitých okolností ako napríklad nákup potravín, cesta do práce alebo do školy či návšteva banky a pošty.



Takisto budú povinné rúška vo verejnej doprave a polícia dostane právomoci žiadať jednotlivcov, aby vysvetlili, prečo sa nachádzajú mimo svojho bydliska. Zároveň bude môcť udeľovať pokuty za nedodržiavanie nových pravidiel.



Premiérka pre stanicu Yle v stredu označila tieto opatrenia za nevyhnutné pre zmiernenie záťaže na nemocnice.



"Musíme sa pozerať dopredu; ak budeme konať príliš pomaly, náš zdravotnícky systém bude trpieť," dodala.



Až donedávna táto severská krajina s 5,5 milióna obyvateľov zaznamenávala jednu z najnižších incidencií ochorenia COVID-19 v Európe, čo sa pripisuje sčasti nízkej hustote obyvateľov vo Fínsku a dodržiavaniu oficiálnych protikoronavírusových nariadení Fínmi vrátane bezpečnej vzdialenosti medzi jednotlivcami. Tieto nariadenia boli dosiaľ len odporúčaniami, a nie zákonom stanovenými príkazmi.



Fínsko zatiaľ hlásilo 73.516 prípadov nákazy koronavírusom a 811 úmrtí.



Ich miera však začala stúpať a za posledné dva týždne tam zaznamenali 172 nových prípadov infekcie na 100.000 obyvateľov, čo je viac než v Španielsku, Británii či Írsku, ako vyplýva z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Všeobecne sa očakáva, že návrh zákona schvália poslanci naprieč všetkými politickými stranami.