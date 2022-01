Fínsko sa neplánuje stať členom NATO, tvrdí šéf diplomacie Haavisto

Helsinki 14. januára (TASR) - Fínsko sa v súčasnosti neplánuje stať členom NATO. V období rastúceho napätia medzi NATO a Ruskom okolo Ukrajiny to v piatok uviedol fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto, píše agentúra Reuters.



"Fínsko nevedie rozhovory o vstupe do NATO a ani sa do tohto projektu zapojiť neplánuje ... fínska bezpečnostná politika zostáva nezmenená," povedal Haavisto novinárom po skončení neformálneho stretnutia šéfov európskych diplomacií vo francúzskom Breste.



V reakcii na štvrtkové varovanie poľského ministra zahraničných vecí Zbigniewa Raua, ktorý vo Viedni počas zasadnutia Stálej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) povedal, že Európa je v súčasnosti najbližšie k vojne ako kedykoľvek za uplynulých 30 rokov, Haavisto uviedol, že chápe tlak, ktorému sú Ukrajina a Poľsko vystavené v dôsledku zvýšeného bezpečnostného napätia na ich hraniciach. "Dúfam ale, že my nie sme v takejto situácii," povedal.



Ako pripomína agentúra Reuters, záujem Fínska a Švédska o členstvo v NATO sa tento týždeň stal predmetom medzinárodnej diskusie po tom, ako Rusko, USA a Aliancia viedli intenzívne rokovania týkajúce sa hrozieb pre bezpečnosť Ukrajiny. Vo štvrtok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v rozhovore pre televíziu MSNBC naznačil, že Fínsko chce vstúpiť do NATO po tom, ako hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu novinárom povedal, že Moskva bude vstup Fínska do NATO vnímať ako "nástroj konfrontácie".



Reuters ďalej pripomína, že Fínsko má dvere do NATO dlhodobo otvorené, pričom Helsinki trvajú na svojom práve požiadať o členstvo v Aliancii hocikedy v prípade, ak sa tak rozhodnú. Fínsko spolupracuje s NATO od roku 1994 a v roku 2014 po ruskej anexii Krymu sa tiež pripojilo k jeho partnerskému Programu rozšírených príležitostí (EOP).



Minulý mesiac sa Fínsko rozhodlo, že svoju flotilu starnúcich bojových lietadiel nahradí viacúčelovými stíhačkami typu F-35A od americkej firmy Lockheed Martin, ktoré sú kompatibilné so systémami NATO.