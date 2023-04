FÍNSKO SA OFICIÁLNE STALO 31. ČLENOM NATO

Zľava fínska, NATO a americká zástava stoja pred logom NATO počas stretnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO v sídle NATO v Bruseli v utorok 4. apríla 2023. Foto: TASR/AP



Výberová chronológia procesu vstupu Fínska do NATO



20. apríla 2022 - Fínsky parlament začal rozpravu o tom, či sa má Fínsko uchádzať o členstvo v NATO.







9. mája 2022 – Podľa výsledkov prieskumu približne 76 percent Fínov si želalo, aby sa ich krajina pripojila k NATO.







12. mája 2022 - Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová v spoločnom vyhlásení oficiálne oznámili, že podporujú vstup svojej krajiny do NATO.







18. mája 2022 - Fínsko a Švédsko oficiálne podali svoje žiadosti o členstvo v Severoatlantickej aliancii.



- Brusel - Turecko zablokovalo začiatok prístupových rokovaní Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie.







5. júla 2022 - Predstavitelia 30 členských štátov NATO podpísali prístupové protokoly Fínska a Švédska k Severoatlantickej zmluve.







1. marca 2023 - Fínsky parlament schválil zákon o prijatí podmienok vstupu krajiny do Severoatlantickej aliancie. Hlasovalo zaň 184 poslancov, proti boli iba siedmi. Stalo sa tak ešte pred ratifikáciou prijatia do NATO Tureckom a Maďarskom, čím sa zvýšila pravdepodobnosť, že Fínsko vstúpi do aliancie ešte pred susedným Švédskom.







27. marca 2023 - Poslanci maďarského parlamentu schválili návrh ratifikovania vstupu Fínska do Severoatlantickej aliancie. O vstupe Švédska do NATO zákonodarný zbor nerozhodol.







30. marca 2023 - Poslanci tureckého parlamentu schválili žiadosť Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie.







1. apríla 2023 - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podpísal rozhodnutie tureckého parlamentu ratifikovať členstvo Fínska v NATO.







Zoznam členských krajín Severoatlantickej aliancie od jej vzniku a dátum ich vstupu



4. apríla 1949 - dvanásť zakladajúcich členov Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Taliansko







18. februára 1952 - Grécko, Turecko







6. mája 1955 - Nemecko







30. mája 1982 - Španielsko







12. marca 1999 - Česko, Maďarsko, Poľsko







29. marca 2004 - Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko







1. apríla 2009 - Albánsko, Chorvátsko







5. júna 2017 - Čierna Hora







27. marca 2020 - Severné Macedónsko





Brusel 4. apríla (TASR) - Fínsko sa v utorok oficiálne stalo 31. členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. Informuje o tom TASR.Prístupové dokumenty Fínska odovzdal v Bruseli minister zahraničných vecí Pekka Haavisto.povedal podľa agentúry DPA generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.Vlajka Fínska bude viať pred sídlom NATO v Bruseli v abecednom poradí medzi Estónskom a Francúzskom. Fínsko sa následne zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí Aliancie po prvýkrát už ako jej plnohodnotný člen.Vstup Fínska do NATO odobrilo minulý týždeň Turecko ako vôbec posledná členská krajina Aliancie.Fínsko a Švédsko reagovali na ruskú inváziu na Ukrajinu a požiadali v máji 2022 spoločne o vstup do NATO. Podmienkou vstupu je, že ho musí odsúhlasiť všetkých 30 členských krajín. Vstup Švédska je však naďalej v nedohľadne, nerozhodli o ňom Turecko ani Maďarsko - a to napriek tomu, že vyjadrujú podporu ďalšiemu rozširovaniu NATO.