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Fínsko sa snaží od Ruska a Gazpromu získať viac ako 25 miliárd eur
Moskva a Gazprom medzinárodné arbitráže neuznávajú a na ruských súdoch podávajú protižaloby, ktorými sa snažia blokovať vymáhanie svojho majetku v zahraničí.
Autor TASR
Helsinki 23. novembra (TASR) - Fínsko sa na základe troch rozhodnutí medzinárodného arbitrážneho súdu o náhrade škody snaží od Ruska a Gazpromu získať viac ako 25 miliárd eur. Podľa dostupných informácií ide o doteraz najvyššiu vymáhanú sumu prostredníctvom fínskej exekútorskej služby. TASR o tom píše podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE.
Najväčšia časť nároku (16,4 miliardy eur) je voči spoločnosti Gazprom Export. Súvisí so zastavením dodávok nemeckej spoločnosti Uniper a ďalším európskym odberateľom v roku 2022. V júni 2024 Štokholmský arbitrážny súd nariadil ruskému plynárenskému monopolu zaplatiť viac ako 13 miliárd eur za porušenie zmluvy. Gazprom Export nároky poprel.
V dvoch ďalších prípadoch ide o čiastku 9,2 miliardy eur priamo od ruského štátu. Približne 4,3 miliardy eur požaduje luxemburská spoločnosť Jukos Capital ako bývalá dcéra Jukosu, ktorá v roku 2007 vyhlásila bankrot. V roku 2021 medzinárodný arbitrážny súd vo Švajčiarsku rozhodol, že Rusko nezákonne vyvlastnilo úvery, ktoré poskytlo materskej spoločnosti. Ruská generálna prokuratúra to označila za nezákonné s tým, že súd nemá právomoc na prerokovanie sporu.
Druhý prípad sa týka ukrajinskej spoločnosti Naftogaz, ktorá sa snaží vymôcť 4,9 miliardy eur na základe rozhodnutia arbitrážneho súdu v Haagu, ktorý nariadil Rusku zaplatiť za znárodnený majetok na Kryme po okupácii polostrova v roku 2014. Moskva neuznáva v tomto spore právomoc arbitráže a na konaní sa nezúčastnila.
Podľa Yle je nepravdepodobné, že sa tieto sumy podarí Fínsku získať v plnej hodnote, keďže Rusko a Gazprom tam nemajú takéto aktíva. Helsinki už na žiadosť Naftogazu zabavili ruské aktíva v hodnote desiatok miliónov eur vrátane nehnuteľností a hotovosti. Začiatkom novembra odvolací súd pozastavil ďalšie zaistenia, keď odvolací súd v Holandsku rozhodol, že arbitrážny súd v Haagu nemá právomoc nad významnou časťou aktív Naftogazu. Predtým uložené zaistenia však zostávajú v platnosti.
Moskva a Gazprom medzinárodné arbitráže neuznávajú a na ruských súdoch podávajú protižaloby, ktorými sa snažia blokovať vymáhanie svojho majetku v zahraničí.
Najväčšia časť nároku (16,4 miliardy eur) je voči spoločnosti Gazprom Export. Súvisí so zastavením dodávok nemeckej spoločnosti Uniper a ďalším európskym odberateľom v roku 2022. V júni 2024 Štokholmský arbitrážny súd nariadil ruskému plynárenskému monopolu zaplatiť viac ako 13 miliárd eur za porušenie zmluvy. Gazprom Export nároky poprel.
V dvoch ďalších prípadoch ide o čiastku 9,2 miliardy eur priamo od ruského štátu. Približne 4,3 miliardy eur požaduje luxemburská spoločnosť Jukos Capital ako bývalá dcéra Jukosu, ktorá v roku 2007 vyhlásila bankrot. V roku 2021 medzinárodný arbitrážny súd vo Švajčiarsku rozhodol, že Rusko nezákonne vyvlastnilo úvery, ktoré poskytlo materskej spoločnosti. Ruská generálna prokuratúra to označila za nezákonné s tým, že súd nemá právomoc na prerokovanie sporu.
Druhý prípad sa týka ukrajinskej spoločnosti Naftogaz, ktorá sa snaží vymôcť 4,9 miliardy eur na základe rozhodnutia arbitrážneho súdu v Haagu, ktorý nariadil Rusku zaplatiť za znárodnený majetok na Kryme po okupácii polostrova v roku 2014. Moskva neuznáva v tomto spore právomoc arbitráže a na konaní sa nezúčastnila.
Podľa Yle je nepravdepodobné, že sa tieto sumy podarí Fínsku získať v plnej hodnote, keďže Rusko a Gazprom tam nemajú takéto aktíva. Helsinki už na žiadosť Naftogazu zabavili ruské aktíva v hodnote desiatok miliónov eur vrátane nehnuteľností a hotovosti. Začiatkom novembra odvolací súd pozastavil ďalšie zaistenia, keď odvolací súd v Holandsku rozhodol, že arbitrážny súd v Haagu nemá právomoc nad významnou časťou aktív Naftogazu. Predtým uložené zaistenia však zostávajú v platnosti.
Moskva a Gazprom medzinárodné arbitráže neuznávajú a na ruských súdoch podávajú protižaloby, ktorými sa snažia blokovať vymáhanie svojho majetku v zahraničí.