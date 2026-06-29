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Fínsko schválilo donášku alkoholu domov
Historická zmena prichádza v čase, keď oficiálne štatistiky ukazujú klesajúcu spotrebu alkoholu.
Autor TASR
Helsinki 29. júna (TASR) - Fínsky parlament minulý týždeň novelizoval zákon o alkohole a umožnil jeho predaj aj online alebo cez kuriérsku službu a služby predajní štátneho monopolu Alko sa rozšírili aj na víkendy. TASR o tom píše podľa verejnoprávneho vysielateľa YLE.
Historická zmena prichádza v čase, keď oficiálne štatistiky ukazujú klesajúcu spotrebu alkoholu. Podľa správy úradu verejného zdravotníctva klesol vo Fínsku objem spotrebovaných alkoholických nápojov. V roku 2025 dosahoval priemerne 6,9 litra čistého alkoholu na obyvateľa staršieho ako 15 rokov. To je o 4,5 percenta menej v porovnaní s rokom 2024 a spotreba alkoholu stabilne klesá už viac ako 15 rokov.
Bežné potravinárske obchody môžu teraz priamo zákazníkom dodávať nápoje s obsahom alkoholu do osem percent. Objednávky je možné doručiť domov alebo na miesto vyzdvihnutia medzi 9.00 h a 21.00 h. Príjemca nesmie byť silne opitý, musí byť zároveň objednávateľom a musí pri prebratí zásielky preukázať svoj vek.
Predaj silnejšieho alkoholu naďalej ostáva iba v obchodoch štátneho monopolu Alko. Ich prevádzkové hodiny sa od 4. júla predĺžia - v sobotu až do večera a 35 predajní v rámci celého Fínska bude otvorených aj v nedeľu.
Spotrebitelia vo Fínsku si teraz budú môcť objednať nápoje s obsahom alkoholu až 80 percent z online obchodov v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru.
Hlasovanie parlamentu minulý týždeň uzatvorilo približne 20 rokov trvajúcu debatu verejnosti vrátane odborníkov aj politikov. Novelizácia zákona prešla pomerom hlasov 98:77 pri neúčasti 24 poslancov. Za vládny návrh hlasovali vládnuce strany – Strana národnej koalície (Kansallinen kokoomus - KOK), Praví Fíni (Perussuomalaiset) a Švédska ľudová strana – a z opozície dvaja poslanci zo strany Zelených a jeden z hnutia Liike Nyt. Okrem zvyšku opozície boli proti aj koaliční kresťanskí demokrati.
Historická zmena prichádza v čase, keď oficiálne štatistiky ukazujú klesajúcu spotrebu alkoholu. Podľa správy úradu verejného zdravotníctva klesol vo Fínsku objem spotrebovaných alkoholických nápojov. V roku 2025 dosahoval priemerne 6,9 litra čistého alkoholu na obyvateľa staršieho ako 15 rokov. To je o 4,5 percenta menej v porovnaní s rokom 2024 a spotreba alkoholu stabilne klesá už viac ako 15 rokov.
Bežné potravinárske obchody môžu teraz priamo zákazníkom dodávať nápoje s obsahom alkoholu do osem percent. Objednávky je možné doručiť domov alebo na miesto vyzdvihnutia medzi 9.00 h a 21.00 h. Príjemca nesmie byť silne opitý, musí byť zároveň objednávateľom a musí pri prebratí zásielky preukázať svoj vek.
Predaj silnejšieho alkoholu naďalej ostáva iba v obchodoch štátneho monopolu Alko. Ich prevádzkové hodiny sa od 4. júla predĺžia - v sobotu až do večera a 35 predajní v rámci celého Fínska bude otvorených aj v nedeľu.
Spotrebitelia vo Fínsku si teraz budú môcť objednať nápoje s obsahom alkoholu až 80 percent z online obchodov v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru.
Hlasovanie parlamentu minulý týždeň uzatvorilo približne 20 rokov trvajúcu debatu verejnosti vrátane odborníkov aj politikov. Novelizácia zákona prešla pomerom hlasov 98:77 pri neúčasti 24 poslancov. Za vládny návrh hlasovali vládnuce strany – Strana národnej koalície (Kansallinen kokoomus - KOK), Praví Fíni (Perussuomalaiset) a Švédska ľudová strana – a z opozície dvaja poslanci zo strany Zelených a jeden z hnutia Liike Nyt. Okrem zvyšku opozície boli proti aj koaliční kresťanskí demokrati.