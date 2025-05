Fínsko si predvolalo ruského veľvyslanca

Helsinki 26. mája (TASR) - Fínska diplomacia v pondelok oznámila, že si predvolala ruského veľvyslanca pre podozrenie z narušenia fínskeho vzdušného priestoru minulý týždeň. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a Reuters.



Ministerstvo obrany v piatok informovalo, že v blízkosti mesta Porvoo asi 50 kilometrov od Helsínk narušeniu fínskeho bol narušený vzdušný priestor a incident sa prešetruje.



„Fínske ministerstvo zahraničných vecí si dnes (v pondelok pozn. TASR) predvolalo ruského veľvyslanca a požadovalo vysvetlenie v súvislosti s podozrením z narušenia vzdušného priestoru,“ uviedol rezort na platforme X.



„Veľvyslanec bol informovaný, že Fínsko berie podozrenie z narušenia územia vážne,“ uviedla fínska diplomacia pre agentúru Reuters. Ruský diplomat informoval, že správu odovzdá, uviedli Helsinki bez ďalších podrobností. Ruské veľvyslanectvo vo fínskej metropole na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovalo.



Fínsky minister obrany Antti Hakkanen minulý týždeň pre AFP potvrdil, že Helsinki „podrobne sledujú a vyhodnocujú ruské aktivity a zámery“. Krátko predtým denník The New York Times zverejnil satelitné snímky a tvrdil, že ruská vojenská infraštruktúra sa v blízkosti hranice s Fínskom rozrástla. Hakkanen dodal, že kroky Moskvy Helsinki „neprekvapujú“.



Dovtedy dlhodobo neutrálne Fínsko v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine vstúpilo v roku 2023 do NATO. V apríli oznámilo, že do roku 2029 chce zvýšiť výdavky na obranu na úroveň tri percentá HDP. Jeho hranica s Ruskom meria približne 1340 kilometrov.