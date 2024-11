Fínsko sužuje snehová víchrica, prerušila dodávky elektriny

Helsinki 21. novembra (TASR) - Desaťtisíce domácností sa vo štvrtok vo Fínsku ocitli bez prúdu v dôsledku prvej veľkej snehovej víchrice v aktuálnej zimnej sezóne. Výpadky elektrickej energie sa podľa tamojších úradov týkajú až 80.000 domácností, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Víchrica nazvaná Jari dorazila do Fínska v stredu, vo štvrtok vietor dosahoval nárazovú rýchlosť až 25 metrov za sekundu a sprevádzalo ju husté sneženie a zrážky na celom území Fínska. Okolo obeda stále bolo bez prúdu zhruba 49.000 ľudí domácností.



Jani Parviainen z Fínskeho meteorologického ústavu (FMI) vo štvrtok naobed uviedol, že víchrica je najsilnejšia na juhu a západe Fínska a tiež v severnej časti Botnického zálivu medzi Fínskom a Švédskom. Dodal, že vietor by mal v priebehu nasledovných 24 hodín zoslabnúť na celom území Fínska. Jari sa však zaradí medzi jednu z najsilnejších víchric v posledných rokoch.



Pre nepriaznivé počasie sa vo štvrtok stalo viacero dopravných nehôd a v lesoch vznikli veľké materiálne škody. Popadané stromy narušili tiež železničnú dopravu. Štátna železničná spoločnosť VR cestujúcich upozorňuje, aby počítali s meškaniami či rušením spojov.



Na letisku v Helsinkách bolo zrušených či meškalo viacero letov. Pre rozbúrené more s výrazne vyššou hladinou ako obvykle mali trajekty a lode prichádzajúce do fínskeho hlavného mesta problémy zakotviť v prístave.