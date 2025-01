Fínsko: Tanker Eagle S nie je spôsobilý na plavbu

Helsinki 8. januára (TASR) - Fínsko zakázalo ďalšiu plavbu zadržanému ropnému tankeru Eagle S, ktorý v decembri zrejme poškodil podmorské káble vo Fínskom zálive. Podľa inšpektorov nie je plavidlo spôsobilé na plavbu, uviedli v stredu úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Na základe nedostatkov zistených počas inšpekcie (fínskej agentúry pre dopravu a komunikácie) TRAFICOM sa plavidlo zadržalo. Znamená to, že nesmie byť prevádzkované, kým nebudú odstránené závažné nedostatky," uviedla agentúra.



Inšpekcia odhalila celkovo 32 nedostatkov, z nich tri sú natoľko závažné, že plavidlo nesmie vyplávať až do ich odstránenia. Išlo o požiarnú bezpečnosť, navigačné vybavenie či vetranie čerpacích priestorov, píše AFP.



"Odstránenie nedostatkov si bude vyžadovať externú pomoc pri opravách a zaberie určitý čas," uviedla riaditeľka TRAFICOM Sanna Sonninenová. Anonymný zdroj webovému denníku Lloyd's List (LL) v júni poskytol zhruba 60 tajných dokumentov o tankeri Eagle S vrátane jeho bezpečnostnej previerky, ktorá uvádzala množstvo rizík. LL pravosť týchto dokumentov potvrdil.



Fínske úrady podozrievajú tanker Eagle S plaviaci sa pod vlajkou Cookových ostrovov z poškodenia elektrického kábla Estlink 2 medzi Fínskom a Estónskom a narušenia štyroch telekomunikačných káblov.



Fínska polícia niekoľko dní po incidente oznámila, že na morskom dne sa tiahne niekoľko desiatok kilometrov dlhá stopa po kotve. Orgány EÚ pripúšťajú, že to bolo v rámci ruskej hybridnej operácie. Švédske námorníctvo v utorok z Baltského mora vyzdvihlo kotvu ropného tankera a odovzdalo ju fínskym orgánom. Z trestného činu je podozrivých osem členov posádky, ktorí dostali zákaz opustiť Fínsko.



Dva poškodené telekomunikačné káble sú už opravené, informoval v pondelok fínsky telekomunikačný operátor Elisa. Operátor Cinia tvrdí, že telekomunikačný kábel medzi Fínskom a Nemeckom bude funkčný do piatku 10. januára.



Približne 150 km dlhý elektrický kábel EstLink 2 je stále nefunkčný. V roku 2014 spojil fínsku rozvodňu Anttila pri Helsinkách s estónskym Püssi. Doplnil podmorské spojenie káblom EstLink 1, ktorý je stále v prevádzke a od roku 2006 spája fínske mesto Espoo a estónske Harku.