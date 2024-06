Fíni vyšetrujú muža za zneužívanie stoviek detí na internete

Helsinki 18. júna (TASR) - Fínska polícia vyšetruje muža pre podozrenie zo spáchania sexuálnych trestných činov voči vyše 200 deťom. Mal sa ich dopustiť vlani a predvlani na medzičasom už zaniknutej platforme Omegle a dalších sociálnych sieťach. Oznámila to v utorok fínska polícia, informuje TASR na základe agentúry AFP.



Tridsiatnik mal prostredníctvom videochatu kontaktovať vo Fínsku "viac ako 200 maloletých" vo veku od šesť do 15 rokov. Prevažne sa ozýval dievčatám a žiadal ich, aby sa sporo odeté pred webkamerou venovali sexuálnym aktivitám.



Muž je vo väzbe od apríla a čelí obvineniam zo sexuálneho útoku s priťažujúcimi okolnosťami voči maloletým, tiež zo sexuálneho zneužívania a zvádzania.



So svojimi budúcimi obeťami sa skontaktoval na platforme Omegle a v niektorých prípadoch sa potom presunuli aj na iné sociálne siete. Keďže deti sa vedeli na Omegle dostať anonymne, polícia ich teraz len veľmi ťažko dokáže identifikovať.



"Stále je 177 neidentifikovaných obetí," povedal hlavný vyšetrovateľ Petri Lamppu. Rodičov a zákonných zástupcov detí vyzval, aby polícii nahlásili prípadné podozrenia, že ich deti mohli byť obeťami takéhoto zneužívania v rokoch 2022 až 2023. "Ide o zločin veľkého rozsahu," dodal.



Polícia informovala, že sexuálne obťažovanie a zneužívanie bolo na Omegle veľmi rozšírené. Zároveň pripomenula, že deti sa aj v súčasnosti môžu stať obeťami aj na iných sociálnych sieťach, ako je TikTok, Instagram, Snapchat, Discord či Random. Rodičov preto vyzvala, aby dohliadali na spôsob, ako ich potomkovia tieto platformy používajú.