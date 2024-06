Fínsko tvrdí, že do jeho vzdušného priestoru vošlo ruské lietadlo

Helsinki 10. júna (TASR) - Do vzdušného priestoru Fínska v pondelok vstúpilo ruské vojenské lietadlo, vyhlásilo fínske ministerstvo obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruské lietadlo preniklo do fínskeho vzdušného priestoru v oblasti Fínskeho zálivu do hĺbky dva a pol kilometra a podľa ministerstva tam zotrvalo zhruba dve minúty.



"Podozrenie z narušenia berieme vážne," uviedol vo vyhlásení fínsky minister obrany Antti Häkkänen. Fínska pohraničná stráž už spustila vyšetrovanie incidentu.



Fínsko uzavrelo východnú hranicu s Ruskom v polovici decembra 2023 po tom, čo do krajiny prišlo viac ako 1000 migrantov bez víz. Helsinki vinia z nárastu počtu žiadateľov o azyl Rusko, Moskva však tieto obvinenia odmieta. Severský štát zdieľa s Ruskom hranicu dlhú 1340 kilometrov.



Vzťahy medzi Ruskom a Fínskom sú napäté od minuloročného vstupu severskej krajiny do NATO.