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Fínsko ukončí podporu pre palestínskych utečencov v rámci úradu OSN
Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo v júli oznámili, že spoločne majú v úmysle prispieť do fondu sumou 57,8 milióna dolárov.
Autor TASR
Helsinki 31. augusta (TASR) - Fínsko ukončí finančnú podporu pre Agentúru OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA), oznámil fínsky minister zahraničného obchodu a rozvoja Ville Tavio. TASR o tom píše podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa Yle.
Fínsko s viacerými ďalšími krajinami v roku 2024 dočasne pozastavilo financovanie UNRWA pre podozrenia, že 12 jej zamestnancov mohlo byť zapojených do útokov Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Organizácia podozrivých zamestnancov neskôr prepustila.
V tom čase malo Fínsko s UNRWA štvorročnú dohodu (2023 – 2026) o poskytovaní humanitárnej pomoci v hodnote piatich miliónov eur ročne. Fínsko pokračovalo v plnení tejto dohody po obnovení financovania v marci 2024.
Podľa Tavia by novým potenciálnym kanálom pre fínsku podporu mohol byť nový fond OSN pre obnovu Palestíny. „Skúmame rôzne možnosti,“ uviedol Tavio v tlačovej správe.
OSN pre okupované palestínske územia vytvorí Fond OSN Horizont ako súčasť širšej podpory pre implementáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2803 a mierového plánu pre Gazu.
Spolu s ďalšími zdrojmi má fungovať ako spoločná finančná platforma OSN a donorov, cez ktorú sa budú koordinovať projekty viacerých agentúr a organizácií a nemá iba jednoducho „posielať peniaze Palestíne“.
Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo v júli oznámili, že spoločne majú v úmysle prispieť do fondu sumou 57,8 milióna dolárov.
UNRWA od 1. mája 1950 funguje ako samostatná agentúra OSN, odlišná od Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorý sa zaoberá utečencami globálne. V čase vzniku mala poskytovať pomoc a podporu pre približne 750.000 palestínskych utečencov, ktorých obvyklým miestom pobytu bola Palestína v období od 1. júna 1946 do 15. mája 1948 a stratili domov a prostriedky obživy v dôsledku vojny v roku 1948.
Štatút palestínskych utečencov sa dedí aj na potomkov a UNRWA má preto dnes asi 5,9 milióna registrovaných palestínskych utečencov. Veľká časť z nich už nemá priamu väzby na územie, z ktorého ich rodiny pôvodne odišli.
Fínsko s viacerými ďalšími krajinami v roku 2024 dočasne pozastavilo financovanie UNRWA pre podozrenia, že 12 jej zamestnancov mohlo byť zapojených do útokov Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Organizácia podozrivých zamestnancov neskôr prepustila.
V tom čase malo Fínsko s UNRWA štvorročnú dohodu (2023 – 2026) o poskytovaní humanitárnej pomoci v hodnote piatich miliónov eur ročne. Fínsko pokračovalo v plnení tejto dohody po obnovení financovania v marci 2024.
Podľa Tavia by novým potenciálnym kanálom pre fínsku podporu mohol byť nový fond OSN pre obnovu Palestíny. „Skúmame rôzne možnosti,“ uviedol Tavio v tlačovej správe.
OSN pre okupované palestínske územia vytvorí Fond OSN Horizont ako súčasť širšej podpory pre implementáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2803 a mierového plánu pre Gazu.
Spolu s ďalšími zdrojmi má fungovať ako spoločná finančná platforma OSN a donorov, cez ktorú sa budú koordinovať projekty viacerých agentúr a organizácií a nemá iba jednoducho „posielať peniaze Palestíne“.
Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo v júli oznámili, že spoločne majú v úmysle prispieť do fondu sumou 57,8 milióna dolárov.
UNRWA od 1. mája 1950 funguje ako samostatná agentúra OSN, odlišná od Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorý sa zaoberá utečencami globálne. V čase vzniku mala poskytovať pomoc a podporu pre približne 750.000 palestínskych utečencov, ktorých obvyklým miestom pobytu bola Palestína v období od 1. júna 1946 do 15. mája 1948 a stratili domov a prostriedky obživy v dôsledku vojny v roku 1948.
Štatút palestínskych utečencov sa dedí aj na potomkov a UNRWA má preto dnes asi 5,9 milióna registrovaných palestínskych utečencov. Veľká časť z nich už nemá priamu väzby na územie, z ktorého ich rodiny pôvodne odišli.